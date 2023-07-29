Коледов о любимом супергерое: «Выбрал бы Супермена, наверное. Он и быстрее Флэша, и сильнее Человека-паука, все может. Да и визуально выглядит неплохо»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов назвал любимого супергероя.

– Вы говорили, что любите фильмы про комиксы. Почему?

– Смотрел раньше все до этой ситуации. С детства, когда с командой в Ярославле играли, всей большой компанией ходили все время на Marvel и DC. Прикольно, плюс шутки, которые там есть – это и весело, и фильм со смыслом. Понятное дело, что это фантастика, но интересно посмотреть. Но мне и детективные фильмы нравятся.

– У вас есть любимый супергерой?

– Нет такого. Они появляются с каждым годом разные. Я бы, наверное, Супермена выбрал.

– Это же самый скучный супергерой…

– Зато самый сильный из всех. Он и быстрее Флэша, и сильнее Человека-паука, все может. Да и визуально выглядит он неплохо, – сказал в интервью «Бизнес Online».