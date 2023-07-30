Коледов о выборе карьеры: «Были футбол, плавание, легкая атлетика, баскетбол. Хоккей был последним»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал, как начал заниматься хоккеем.

– Как именно пришли в хоккей? Были ли варианты с другими видами спорта?

– Были все варианты на самом деле. Хоккей был последним. Был футбол, плавание, легкая атлетика. Тенниса только не было, если не ошибаюсь. Баскетбол даже был, я за сборную школы играл, когда было свободное время. У нас был интернат, хоккейный класс, утром тренировки, а потом учишься.

– Как получилось, что выбрали хоккей?

– Мне было года четыре. Везде я капризничал, когда меня приводили куда-то. Но потом поставили на коньки, я был радостный, так все и пошло, – сказал в интервью «Бизнес Online».