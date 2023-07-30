Коледов о выборе карьеры: «Были футбол, плавание, легкая атлетика, баскетбол. Хоккей был последним»

Теги Салават Юлаев КХЛ Павел Коледов детский хоккей Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал, как начал заниматься хоккеем.

– Как именно пришли в хоккей? Были ли варианты с другими видами спорта?

– Были все варианты на самом деле. Хоккей был последним. Был футбол, плавание, легкая атлетика. Тенниса только не было, если не ошибаюсь. Баскетбол даже был, я за сборную школы играл, когда было свободное время. У нас был интернат, хоккейный класс, утром тренировки, а потом учишься.

– Как получилось, что выбрали хоккей?

– Мне было года четыре. Везде я капризничал, когда меня приводили куда-то. Но потом поставили на коньки, я был радостный, так все и пошло, – сказал Коледов в интервью «Бизнес Online».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий