Коледов о «зависимости» от хоккея: «Не могу это отнести к работе – это любимое дело, хобби. Ты пашешь, ломаешь себя, рвешь мышцы. Ну зачем тебе это надо? Ты любишь хоккей в себе, вот и все»

Павел Коледов рассказал о роли хоккея в своей жизни.

– В вашем профиле в соцсетях написано «зависим от хоккея». Можете раскрыть фразу?

– Хоккей для нас, кто им занимается, в первую очередь, это жизнь. Ты с самого детства делал упор на это все, чтобы чего-то достичь.

Не могу это отнести к работе. Да, ты получаешь за это деньги. С одной стороны, это как работа. Но все-таки это твое любимое дело, хобби. Ты тренируешься, пашешь, ломаешь себя, на сборах рвешь мышцы. Ну зачем тебе это надо, образно? Иди на какую-то другую работу.

Но ты это любишь, тебе нравится командное общение, атмосфера на стадионах. Ты любишь хоккей в себе, вот и все, – сказал защитник « » в интервью «Бизнес Online».