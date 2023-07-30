Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Верю, что он вернется. Если бы Родион играл за нас, была бы совсем другая команда»

Ринат Баширов заявил, что «Салават Юлаев» рассчитывает на восстановление Родиона Амирова.

— Вы подписали контракт с , как у него сейчас дела?

— Он продолжает лечение [от онкологии], есть положительная динамика. У него есть полная уверенность, что он выйдет на лед.

Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел. Он продолжает работать, родители и мы его очень поддерживаем, а подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно.

Мы молимся за него. Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем, – сказал гендиректор « ».