Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Верю, что он вернется. Если бы Родион играл за нас, была бы совсем другая команда»

Теги Салават Юлаев травмы КХЛ Родион Амиров Здоровье Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов заявил, что «Салават Юлаев» рассчитывает на восстановление Родиона Амирова.

— Вы подписали контракт с Амировым, как у него сейчас дела?

— Он продолжает лечение [от онкологии], есть положительная динамика. У него есть полная уверенность, что он выйдет на лед.

Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел. Он продолжает работать, родители и мы его очень поддерживаем, а подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно.

Мы молимся за него. Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем, – сказал гендиректор «Салавата Юлаева».

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