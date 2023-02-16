Игроки СКА наденут сиреневые джерси «Хоккей против рака» с номером и фамилией Амирова: «Мы хоккейное братство. Своих не бросаем»

Теги Салават Юлаев Сибирь СКА КХЛ Родион Амиров Здоровье Хоккей

СКА проведет матч в поддержку людей, которые борются с онкологическими заболеваниями.

Сегодня, 16 февраля, команда сыграет с «Сибирью». Игроки СКА наденут свитеры с номером и фамилией Родиона Амирова, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. 

«Сегодня мы сыграем в поддержку всех, кто борется с онкологическими заболеваниями. И особенно поддержать команда решила Родиона Амирова – воспитанника «Салавата Юлаева», который, как и многие другие по всему миру, сражается с раком.

Эти сиреневые джерси – символ нашей веры в силу духа и спортивный характер Родиона и всех, кто обязательно победит.

Игроки СКА наденут специальные свитеры «Хоккей против рака» во время прибытия на арену, сухой разминки перед игрой, а также торжественной церемонии по окончании встречи с «Сибирью». После этого джерси с номером и фамилией Родиона Амирова будут переданы на благотворительность.

Все мы хоккейное братство. И своих мы не бросаем», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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2 комментария

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Mohnatiy
А вот это - правильное решение!
+4
0
+4
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Дмитрий9779
Молодцы,хорошее дело.Родиону здоровья!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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