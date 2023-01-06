Ринат Баширов: «Амиров мужественно борется с болезнью и не сдается. Давайте в эту рождественскую ночь помолимся за его здоровье!»

Генеральный директор « » предложил помолиться за в рождественскую ночь.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока была выявлена опухоль головного мозга.

«В рождественскую ночь принято верить в чудеса. Молиться о здоровье и благополучии близких людей.

Давайте в эту ночь помолимся за Родиона Амирова и его здоровье! Он мужественно борется с болезнью и не сдается. Мы ждем тебя, Родион, и верим в лучшее», – написал Ринат Баширов.