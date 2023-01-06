Ринат Баширов: «Амиров мужественно борется с болезнью и не сдается. Давайте в эту рождественскую ночь помолимся за его здоровье!»

Теги Салават Юлаев КХЛ Родион Амиров Здоровье религия Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата» предложил помолиться за Родиона Амирова в рождественскую ночь.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока была выявлена опухоль головного мозга.

«В рождественскую ночь принято верить в чудеса. Молиться о здоровье и благополучии близких людей.

Давайте в эту ночь помолимся за Родиона Амирова и его здоровье! Он мужественно борется с болезнью и не сдается. Мы ждем тебя, Родион, и верим в лучшее», – написал Ринат Баширов.

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2 комментария

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Ачиваков Марат
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Он так - то мусульманин. Ни чего не имею против той или иной религии, но вам г-н Баширов молится за него в мечеть нужно ходить, если вы только не крещенный. Здоровья Родиону и выздоровления дай Всемогущий Аллах!
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Рамис Зарипов
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