Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават» за поддержку, процитировав Библию: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья»
Родион Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават Юлаев» за поддержку.
Игрок опубликовал цитату из Книги Притчей Соломоновых, которая входит в состав Ветхого Завета.
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья... (Притчи 17:17).
Спасибо большое друзьям ХК «Авангард» и моим братьям ХК «Салават Юлаев» за крутую поддержку», – написал Амиров.
Сегодня игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева» вышли на раскатку перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в специальной форме, которая посвящена игроку уфимского клуба Амирову. На форме был изображен 27‑й номер и красно-зеленое сердце.
Таким образом клубы выразили поддержку Амирову, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. В апреле хоккеист прошел курс химиотерапии.
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