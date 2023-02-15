Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават» за поддержку, процитировав Библию: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья»

поблагодарил « » и « » за поддержку.

Игрок опубликовал цитату из Книги Притчей Соломоновых, которая входит в состав Ветхого Завета.

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья... (Притчи 17:17).

Спасибо большое друзьям ХК «Авангард» и моим братьям ХК «Салават Юлаев» за крутую поддержку», – написал Амиров.

Сегодня игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева» вышли на раскатку перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в специальной форме, которая посвящена игроку уфимского клуба Амирову. На форме был изображен 27‑й номер и красно-зеленое сердце.

Таким образом клубы выразили поддержку Амирову, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. В апреле хоккеист прошел курс химиотерапии.