Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават» за поддержку, процитировав Библию: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Родион Амиров Здоровье религия Хоккей

Родион Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават Юлаев» за поддержку.

Игрок опубликовал цитату из Книги Притчей Соломоновых, которая входит в состав Ветхого Завета.

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья... (Притчи 17:17).

Спасибо большое друзьям ХК «Авангард» и моим братьям ХК «Салават Юлаев» за крутую поддержку», – написал Амиров.

Сегодня игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева» вышли на раскатку перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в специальной форме, которая посвящена игроку уфимского клуба Амирову. На форме был изображен 27‑й номер и красно-зеленое сердце.

Таким образом клубы выразили поддержку Амирову, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. В апреле хоккеист прошел курс химиотерапии.

5 комментариев

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al31
держись бро.
+2
0
+2
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ФКСМ..ХКСЮ
Здоровья Родиону. Ждём тебя в составе команды.
+3
0
+3
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Александр Буркин
Родион мы верим что скоро наконец-то ты вернёшься на лёд! Держись ... 🙏
+8
0
+8
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Профи66
Здоровья тебе Родион! Ждем тебя на льду...
+7
0
+7
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Mi4eL
🙏💪
+9
0
+9
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