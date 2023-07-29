Гендиректор «Салавата» о срыве трансфера легионера: «Козлова это не удивило – в американских новостях жизнь в России выглядела так, что никто бы не поехал к нам»

Теги Салават Юлаев Вячеслав Войнов Виктор Козлов КХЛ Алекс Гальченюк Политика Спорт-Экспресс Мальте Стремвалль Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов связал нежелание игроков ехать в Россию с работой американской прессы.

– Где легионеры? У вас есть вакансии, но нет игроков.

– Когда мы закончили сезон, то решили, что нужно формировать команду так, что легионеров будто бы нет. На сегодняшний день можно сказать, что этот принцип нас выручил, у нас сейчас есть очень симпатичная команда. Мы делали ставку на одного серьезного легионера, получили от него согласие, но, к сожалению, его решение совпало с политическим обострением.

Виктор Николаевич [Козлов] в это время как раз был в Северной Америке и сказал, что решение игрока его не удивило, потому что в местных новостных сюжетах жизнь в России выглядела так, что никто бы не поехал к нам.

– Я разговаривал с Вячеславом Войновым, который во время отпуска был в Америке. Он сказал, что если отключить российский Telegram, то складывается ощущение, что никаких событий вообще не происходит, а за океаном всем плевать на это.

– Когда игроки собираются переезжать в Россию, они сами специально все ищут, смотрят всякие передачи, читают тот же Telegram. Лично я изначально знал, что никакого обострения в том виде, в котором его представляли, совершенно не будет, но говорить об этом иностранцам – как со стеной разговаривать. Они все равно все отслеживают, а иногда от них даже быстрее какие-то новости узнаем.

Сейчас нельзя говорить, что у тебя закрыта позиция легионера, до тех пор, пока игрок не приедет сюда, хотя даже так не факт, что он отыграет сезон полностью, – ситуация меняется слишком быстро. Поэтому мы формировали команду из хоккеистов, которые находятся на территории Российской Федерации, чтобы понимать, что они точно не уедут.

Также мы регулярно общаемся с легионерами, которые уже играли за «Салават Юлаев». Они специально заключают краткосрочные контракты в той же Швейцарии, чтобы вернуться к нам, когда все закончится. Сейчас я не могу сказать, что мы войдем в сезон с тремя иностранцами.

– Два года подряд вы говорили про Гальченюка. Сейчас вы активизировали переговоры по поводу его перехода?

– Мы сообщили агенту о нашей заинтересованности, но пока не более того. Если будет возможность, то мы рассмотрим ее, финансы на это есть, но для этого нужно будет узнать его состояние. Сложно судить о человеке, когда не знаешь ситуацию полностью, ведь интерпретация полицейских тоже может быть разная.

– А Стремвалль?

– Переговоры, конечно, мы ведем, но я не могу сказать, что он уже точно будет в нашей команде. Если Стремвалль приедет, то это будет большой удачей для нас. Могу сказать, что гораздо проще разговаривать с людьми, которые уже играли в КХЛ, потому что они многое знают про жизнь в нашей стране.

Недавно у нас сорвался контракт с одним легионером, он выбрал «Барыс», но в этом случае на его решение повлияло большое количество иностранцев в команде и курс доллара, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

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4 комментария

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Красный чай
Прав Войнов, чхать они там хотели как тут живут чтоб об этом еще постоянно в новостях говорить.
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Angelgirl
Там про жизнь обычных людей правду говорят, а не чинуш и опричнины, поэтому им страшно!
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Джин
все правильно. но некоторые клубы умудряются подписывать легов. да где то темные лошадки. а за тех кто играл в кхл нужно переплачивать. надо же находить золотую середину цена качество . за какого то можно и переплатить....это надо было делать в начале дедлайна.а сейчас сложно. это говорит о том что нет менеджмента подбора игроков, им занимается руководство СЮ и очень не продуктивно. И такая работа идет уже пятый год. С такой работай мы так и будем болтаться между топ клубом или...???
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