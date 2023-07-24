Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами. «Салават» интересуется экс-форвардом «Аризоны»

Алекс Гальченюк нанял агентов в КХЛ.

Агентство Winners Hockey Agency, основателями которого являются агенты и , объявило о том, что теперь представляет хоккеиста в России.

Напомним, что является свободным агентом после того, как «Аризона» решила расторгнуть контракт с нападающим.

Основанием для расторжения договора стала ситуация с задержанием игрока по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Ранее генеральный директор « » Ринат Баширов заявил, что клуб сообщил о заинтересованности в Гальченюке.

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье