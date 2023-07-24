Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами. «Салават» интересуется экс-форвардом «Аризоны»
Алекс Гальченюк нанял агентов в КХЛ.
Агентство Winners Hockey Agency, основателями которого являются агенты Юрий Николаев и Александр Черных, объявило о том, что теперь представляет хоккеиста в России.
Напомним, что Алекс Гальченюк является свободным агентом после того, как «Аризона» решила расторгнуть контракт с нападающим.
Основанием для расторжения договора стала ситуация с задержанием игрока по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.
Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб сообщил о заинтересованности в Гальченюке.
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