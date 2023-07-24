Гальченюк начал сотрудничать с российскими агентами. «Салават» интересуется экс-форвардом «Аризоны»

Теги Салават Юлаев возможные переходы НХЛ КХЛ Юрий Николаев Александр Черных Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк нанял агентов в КХЛ.

Агентство Winners Hockey Agency, основателями которого являются агенты Юрий Николаев и Александр Черных, объявило о том, что теперь представляет хоккеиста в России.

Напомним, что Алекс Гальченюк является свободным агентом после того, как «Аризона» решила расторгнуть контракт с нападающим.

Основанием для расторжения договора стала ситуация с задержанием игрока по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб сообщил о заинтересованности в Гальченюке.

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7 комментариев

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БабаИЗказахстана
хахах , ждем братишку! главное что бы по пути в рф никого не изнасиловал
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Clever_mind
Ну да. Где ещё найдутся идиоты его подписать
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Hudson_Hawk
Да неужели?! Баширов живой что-ли? А то я уж думал, попросить кто в Уфе потыкать его палкой, проверить дышит или нет.
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Mephi027
А я говорил!!!
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Nick Crosier
Отпустите и наш клиент уйдет в Беларусь. Его корни кстати там.
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