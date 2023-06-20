Гендиректор «Салавата» о долгах: «Мы с правительством Башкирии работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при аналогичных ситуациях»

Гендиректор «Салавата» высказался касательно ситуации с долгами по зарплатам.

– Почему в клубе вообще возникла ситуация с задолженностями по зарплатам, как такое произошло? Есть ли гарантия, что ситуация не повторится, какие меры для этого принимаются?

– Финансовое планирование бюджета клуба сам по себе непростой процесс. Еще сложнее получается, когда финансовый год наших спонсоров не совпадает с календарными сроками сезона . Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв.

Сейчас мы с правительством республики работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при наступлении аналогичных ситуаций.

– Правда ли, что расплатились только по зарплатам, а бонусы еще не погашены?

– На сегодняшний день у нас нет задолженности по заработной плате и бонусам.

– Все это время вы были в контакте с лигой. Действительно ли вам временно запрещали регистрировать контракты хоккеистов?

– Да, действительно, нам было направлено решение лиги о временном запрете на регистрацию контрактов. Хотел бы сказать, что лига проявила максимум тактичности и терпения. Они понимали ситуацию и поэтому были уверены в скором разрешении проблемы.

– Сами игроки приходили к руководству за объяснениями? У вас был разговор с лидерами команды? Например, с Григорием Паниным и другими ребятами.

– Мы были на связи с капитаном команды . Он общался с ребятами. Я благодарен Григорию за то, что он взял на себя эту не самую приятную миссию.

Хочу также поблагодарить всех ребят за терпение и понимание. Не было никого, кто говорил, что хотел бы покинуть команду. Формально такое могло произойти в соответствии с регламентом лиги.

Не могу сказать, что все было просто. Все-таки ситуация для нас непривычная. Тем не менее мы тоже не сидели сложа руки. Наши предложения по решению вопроса в итоге были приняты, и правительство республики нам очень помогло. Премьер-министр Андрей Назаров лично занимался решением вопроса, – сказал .