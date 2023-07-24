Гендиректор «Салавата» о Стремвалле: «Ведем разговор. С радостью заключили бы контракт. Если он приедет, это будет большой удачей»

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Барыс Спорт-Экспресс Мальте Стремвалль Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о переговорах с Мальте Стремваллем.

«Мы ведем разговор. Но говорить, что вот завтра он уже будет и мы на него рассчитываем – не можем.

Мы, конечно, с радостью бы его приняли и заключили с ним контракт. Легче всегда разговаривать с людьми, которые уже играли в КХЛ, знают нашу жизнь.

У нас сорвался один контракт с иностранцем, он выбрал «Барыс». На решение повлияло большое наличие иностранцев в «Барысе» и курс доллара.

Если Стремвалль приедет, для нас это будет большой удачей», – сказал Ринат Баширов.

Алеша Пилко: «Интерес к Стремваллю в КХЛ есть, общаемся с несколькими топ-клубами. Заявления его агента в НХЛ не имеют ничего общего с реальностью»

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5 комментариев

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Clever_mind
М-да... Чем же так бога прогневили тамошние болельщики, что им вот это чудо с небес спустили в управление клубом ?
+3
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+3
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strash
Ответ Clever_mind
М-да... Чем же так бога прогневили тамошние болельщики, что им вот это чудо с небес спустили в управление клубом ?
Тем, что выбрали Хабирова главой республики, который это чудо посадил во главе клуба...
+1
0
+1
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strash
Последнее предложение в статье, сразу говорит о том, что Баширов заранее всех предупредил о том, что этого игрока мы не получим...НО ОН ТИПА ПЫТАЛСЯ, КАК СЮ ПРОТИВ АДМИРАЛА )
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Джин
...?????? Где топ нападающий ? Атакующий защитник? Все слова на ветер? СЮ теперь хк Сибирь? не в обиду болельщикам Новосибирска.....Пытались, не получилось, не согласился... это говорить о профессионализме менеджмента, который очень хромает в нашей команде....
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Дмитрий Галкин
В лучшем случае подпишет ещё пару никому не нужных пенсионеров-пердунов , вроде Хафизуллина , и будут лёд песком посыпать 😄
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