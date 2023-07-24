Гендиректор «Салавата» о Стремвалле: «Ведем разговор. С радостью заключили бы контракт. Если он приедет, это будет большой удачей»
Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о переговорах с Мальте Стремваллем.
«Мы ведем разговор. Но говорить, что вот завтра он уже будет и мы на него рассчитываем – не можем.
Мы, конечно, с радостью бы его приняли и заключили с ним контракт. Легче всегда разговаривать с людьми, которые уже играли в КХЛ, знают нашу жизнь.
У нас сорвался один контракт с иностранцем, он выбрал «Барыс». На решение повлияло большое наличие иностранцев в «Барысе» и курс доллара.
Если Стремвалль приедет, для нас это будет большой удачей», – сказал Ринат Баширов.
Алеша Пилко: «Интерес к Стремваллю в КХЛ есть, общаемся с несколькими топ-клубами. Заявления его агента в НХЛ не имеют ничего общего с реальностью»
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