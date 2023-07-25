Пашков о словах гендиректора «Салавата» про Кубок Гагарина: «Такие оценки вызывают улыбку. Уфа так и не усилилась, скорее стала слабее. Нет ударного звена»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Пашков Алекс Гальченюк Джош Хо-Сэнг Мальте Стремвалль Ринат Баширов Хоккей

Александр Пашков скептически оценил перспективы «Салавата» в новом сезоне КХЛ.

– «Команда, которую мы сейчас сформировали, способна выиграть Кубок Гагарина», – заявил в последнем интервью генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. Он прав?

– Такие оценки вызывают скорее улыбку. Еще прошлой весной говорилось о том, что «Салавату» требуется кардинальное усиление, состав этой команды перестал соответствовать статусу одного из традиционных лидеров Восточной конференции.

Но летом Уфа так и не усилилась, скорее стала слабее. Ключевая потеря – первый центрфорвард Кадейкин. Я так понял, что он ушел в СКА не столько за деньгами, сколько за спортивным результатом, что говорит о невысоких амбициях Уфы. Плюс в команде остался только один легионер – форвард Хмелевски, это бросается в глаза. 

В итоге сейчас у Уфы нет того, чем она славилась в лучшие годы и за счет чего давала результат, – ударного звена. Вот главная проблема.

– Что посоветуете в нынешней ситуации «Салавату»?

– Понятно, что время Радулова, Умарка или Хартикайнена в Башкортостане уже позади, амбиции в клубе уже не те. Но подписать хотя бы еще одного легионера – желательно в атаку – просто необходимо, очень уж блеклый сегодня состав именно в нападении.

– Кого подписать – Гальченюка или Стремвалля?

– Атаке Уфы сейчас не помешает любое усиление. Подойдет и Гальченюк, и Стремвалль. Главное – не цепляться за загадочного товарища Хо-Сэнга, которым руководство Уфы веселит народ уже второй год. 

Люди, видимо, не понимают, что разговорами об этом чудаке сами настраивают болельщиков против себя, – сказал олимпийский чемпион. 

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