Пашков о словах гендиректора «Салавата» про Кубок Гагарина: «Такие оценки вызывают улыбку. Уфа так и не усилилась, скорее стала слабее. Нет ударного звена»

Александр Пашков скептически оценил перспективы «Салавата» в новом сезоне КХЛ.

– «Команда, которую мы сейчас сформировали, способна выиграть Кубок Гагарина», – заявил в последнем интервью генеральный директор « » . Он прав?

– Такие оценки вызывают скорее улыбку. Еще прошлой весной говорилось о том, что «Салавату» требуется кардинальное усиление, состав этой команды перестал соответствовать статусу одного из традиционных лидеров Восточной конференции.

Но летом Уфа так и не усилилась, скорее стала слабее. Ключевая потеря – первый центрфорвард Кадейкин. Я так понял, что он ушел в СКА не столько за деньгами, сколько за спортивным результатом, что говорит о невысоких амбициях Уфы. Плюс в команде остался только один легионер – форвард Хмелевски, это бросается в глаза.

В итоге сейчас у Уфы нет того, чем она славилась в лучшие годы и за счет чего давала результат, – ударного звена. Вот главная проблема.

– Что посоветуете в нынешней ситуации «Салавату»?

– Понятно, что время Радулова, Умарка или Хартикайнена в Башкортостане уже позади, амбиции в клубе уже не те. Но подписать хотя бы еще одного легионера – желательно в атаку – просто необходимо, очень уж блеклый сегодня состав именно в нападении.

– Кого подписать – Гальченюка или ?

– Атаке Уфы сейчас не помешает любое усиление. Подойдет и , и Стремвалль. Главное – не цепляться за загадочного товарища , которым руководство Уфы веселит народ уже второй год.

Люди, видимо, не понимают, что разговорами об этом чудаке сами настраивают болельщиков против себя, – сказал олимпийский чемпион.