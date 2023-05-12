Пустозеров о встрече с главой Башкирии: «Будто попал в большую политику. Вся обстановка немного давит. Я с людьми такого калибра еще не находился за одним столом»

Алексей Пустозеров поделился впечатлениями от встречи с главой Башкортостана.

– Вы с руководством, тренером и еще несколькими игроками ходили после на встречу с Радием Хабировым. Какой она вам запомнилась?

– Для меня это был очень интересный опыт. Я будто попал в большую политику. Этот кабинет, мебель, вся обстановка как-то немного давит. Но мне было интересно. Я с людьми такого калибра еще не находился за одним столом.

Был интересный момент, я уже рассказывал родителям и друзьям. Шел разговор, Радий Фаритович говорил свое мнение, Ринат Рашитович [ ] и Виктор Николаевич [ ] – свое. А я сижу и думаю: «Е-мое. Интересно, а у меня что-нибудь спросят?»

Хотя я всегда достаточно спокойно и уверенно чувствую себя на интервью и в каких-то разговорах. Но тогда думал, что лучше бы, чтобы меня не спросили. Но потом уже, когда камеры выключили, Радий Фаритович повернулся ко мне и спросил: «Алексей, тебе есть что сказать?» Меня в пот бросило, голова покраснела.

– А как вообще вы узнали, что пойдете, как восприняли?

– Было часов восемь вечера накануне, я сижу играю дома в приставку. Мне звонит начальник команды Юра Попов и говорит, что завтра во столько-то в костюме нужно быть на встрече. Я удивился, мол, я-то каким образом там оказался и что от меня потребуется. Было приятное волнение и любопытство.

Утром проснулся, сходил в душ, привел себя в порядок, чтобы меня там не оставили возле кабинета (улыбается). Было приятно в какой-то степени нести ответственность за результат команды, – сказал нападающий « » Пустозеров.