Пустозеров о встрече с главой Башкирии: «Будто попал в большую политику. Вся обстановка немного давит. Я с людьми такого калибра еще не находился за одним столом»
Алексей Пустозеров поделился впечатлениями от встречи с главой Башкортостана.
– Вы с руководством, тренером и еще несколькими игроками ходили после на встречу с Радием Хабировым. Какой она вам запомнилась?
– Для меня это был очень интересный опыт. Я будто попал в большую политику. Этот кабинет, мебель, вся обстановка как-то немного давит. Но мне было интересно. Я с людьми такого калибра еще не находился за одним столом.
Был интересный момент, я уже рассказывал родителям и друзьям. Шел разговор, Радий Фаритович говорил свое мнение, Ринат Рашитович [Баширов] и Виктор Николаевич [Козлов] – свое. А я сижу и думаю: «Е-мое. Интересно, а у меня что-нибудь спросят?»
Хотя я всегда достаточно спокойно и уверенно чувствую себя на интервью и в каких-то разговорах. Но тогда думал, что лучше бы, чтобы меня не спросили. Но потом уже, когда камеры выключили, Радий Фаритович повернулся ко мне и спросил: «Алексей, тебе есть что сказать?» Меня в пот бросило, голова покраснела.
– А как вообще вы узнали, что пойдете, как восприняли?
– Было часов восемь вечера накануне, я сижу играю дома в приставку. Мне звонит начальник команды Юра Попов и говорит, что завтра во столько-то в костюме нужно быть на встрече. Я удивился, мол, я-то каким образом там оказался и что от меня потребуется. Было приятное волнение и любопытство.
Утром проснулся, сходил в душ, привел себя в порядок, чтобы меня там не оставили возле кабинета (улыбается). Было приятно в какой-то степени нести ответственность за результат команды, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Пустозеров.
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