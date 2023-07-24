Гендиректор «Салавата» о Гальченюке: «Сообщили о нашей заинтересованности. Сложно судить, не зная ситуацию полностью. Интерпретация полицейских тоже может быть разная»

Гендиректор «Салавата Юлаева» сообщил, что клубу интересен Алекс Гальченюк.

– Активизировали переговоры насчет Гальченюка?

– Мы сообщили агенту о нашей заинтересованности. Но пока не более. Пока он своими делами занимается, мы не знаем, как будут развиваться события.

Мы как бы завесили звонок, будет – мы рассмотрим. Бюджет для этого есть. Непонятно, какое у него еще состояние.

– Протрезвел уж.

– Сложно судить о человеке, ситуации, не зная ее полностью. Там все может быть. Интерпретация тех же полицейских тоже может быть разная. Пока сложно судить. Посмотрим, как человек будет готов, – сказал .

Ранее стало известно, что Гальченюк вступит в программу помощи игрокам . Хоккеиста ранее задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Игрок был отправлен в городскую тюрьму и освобожден под подписку о невыезде. Узнав об инциденте, « » инициировала расторжение контракта с нападающим.

Гальченюк извинился перед полицейскими: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение»

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье