Воспитанники Донецкой ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию посетили Воронеж с экскурсией, посмотрели корабли Петра I

Воспитанники Донецкой ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию посетили Воронеж.

Мероприятие было организовано для 43 мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет. Юные спортсмены из Донецка проводили сборы на базе отдыха «Глухомань» в Бобровском районе по приглашению благотворительного фонда «Спасая детство».

Они тренировались на базе Бобровской спортивной школы «Ледовый дворец имени ».

Дети, в частности, посетили мемориальный комплекс «Площадь Победы», Первомайский сад, Петровский сквер, парк «Орленок», памятник фронтовому почтальону и Самуилу Маршаку.

Также мальчики побывали в музее «Петровские Корабли», где им рассказали о зарождении Военно-морского флота в России и о том, почему именно Воронеж Петр I выбрал для строительства первых кораблей.