Роман Ротенберг высказался касательно развития хоккея в странах БРИКС.

– Возможно ли проведение каких-то турниров со странами БРИКС?

– Мы можем в странах БРИКС проводить мероприятия с другими клубами из любой страны. Это будет платформа, где мы можем проводить такие игры.

А развитие хоккея, как и сто лет назад, надо начинать сейчас. Сейчас развивать хоккей в этих странах для того, чтобы он стал номером один в мире. Поэтому мы сейчас будем этим заниматься.

Как это будет происходить? Строится каток, на нем формируется хоккейная школа, туда будут приходить дети. Мы будем уделять внимание детскому хоккею, развитию инфраструктуры.

Нам ничего не мешает сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можно сыграть и договориться с любым клубом, любой сборной. Ни Международная федерация хоккея, ни Олимпийский комитет не могут повлиять на эти решения. Вопрос будет только в спонсорах, в инвестициях и окупаемости этого проекта.

– Вы сказали про Гималаи. Как считаете, насколько это будет популярно?

– Если хоккей на траве собирает 90 тысяч зрителей, мы можем собрать такое же количество зрителей. Нужно время на организацию, чтобы сделать мероприятие подобного уровня. Сейчас мы этим занимаемся.

Это не вопрос одного дня, на это нужно время, чтобы все проанализировать и начать. Я уверен, что мы можем собрать 90 тысяч человек на стадионе, где принимают хоккей на траве, и сыграть там в хоккей с шайбой, – сказал первый вице-президент и главный тренер СКА Ротенберг.

Ранее Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.