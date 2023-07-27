Роман Ротенберг: «Ничего не мешает нам сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можем собрать 90 тысяч зрителей»
Роман Ротенберг высказался касательно развития хоккея в странах БРИКС.
– Возможно ли проведение каких-то турниров со странами БРИКС?
– Мы можем в странах БРИКС проводить мероприятия с другими клубами из любой страны. Это будет платформа, где мы можем проводить такие игры.
А развитие хоккея, как и сто лет назад, надо начинать сейчас. Сейчас развивать хоккей в этих странах для того, чтобы он стал номером один в мире. Поэтому мы сейчас будем этим заниматься.
Как это будет происходить? Строится каток, на нем формируется хоккейная школа, туда будут приходить дети. Мы будем уделять внимание детскому хоккею, развитию инфраструктуры.
Нам ничего не мешает сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можно сыграть и договориться с любым клубом, любой сборной. Ни Международная федерация хоккея, ни Олимпийский комитет не могут повлиять на эти решения. Вопрос будет только в спонсорах, в инвестициях и окупаемости этого проекта.
– Вы сказали про Гималаи. Как считаете, насколько это будет популярно?
– Если хоккей на траве собирает 90 тысяч зрителей, мы можем собрать такое же количество зрителей. Нужно время на организацию, чтобы сделать мероприятие подобного уровня. Сейчас мы этим занимаемся.
Это не вопрос одного дня, на это нужно время, чтобы все проанализировать и начать. Я уверен, что мы можем собрать 90 тысяч человек на стадионе, где принимают хоккей на траве, и сыграть там в хоккей с шайбой, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.
Ранее Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.
"Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн".
Это что-то вроде говорю "завтра ", а подразумеваю "никогда "