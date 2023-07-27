Александр Юдин: «Для нашего хоккея Африка – не другая планета. Многие игроки и тренеры отдыхали в странах континента. Там великолепно относятся к русским»

Теги СКА ФХР Александр Юдин КХЛ Роман Ротенберг Политика детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин прокомментировал слова Романа Ротенберга про хоккей в Африке.

«Для нашего хоккея Африка – не другая планета. Хотя бы потому, что многие наши игроки, тренеры отдыхали в разных странах этого континента. И у всех одно и то же впечатление: там до сих пор великолепно относятся к русским.

С точки зрения политики Россия вновь противостоит западной экспансии, не позволяет США и Европе навязывать свои порядки. И Африка вновь вдохновляется примером, который показывают русские. Там открыты к любым веяниям, идущим из нашей страны – и с удовольствием начнут приобщаться к русским хоккейным традициям.

НППХ «Красная Машина» позволяет тренировать детей, начиная с пяти лет. В этом возрасте дети очень обучаемы, восприимчивы ко всему новому. Кстати, «Красная Машина» предлагает много разных эффективных упражнений на земле – для развития общефизической подготовки. То есть даже там, где пока нет хорошего льда, можно закладывать базис, который поможет стать хорошим хоккеистом в будущем.

Если африканцы всерьез заинтересуются хоккеем, им можно начинать с работы по методикам НППХ.

У африканцев в хоккее должно получаться лучше, чем у азиатов. Спортсмены из Китая или Кореи всегда берут прилежанием, трудолюбием, способностью многократно повторять одно и то же упражнение. Но хоккей требует других сильных качеств – это эмоции, мощь, движение, азарт, готовность к жестким столкновениям и борьбе. А это как раз близко африканским атлетам.

Да и болельщикам наш спорт должен быть интересен. Уж если чернокожие любят баскетбол, спорт без силовой борьбы – то тут более мужской вид спорта, который должен быть по душе искренним непосредственным людям», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.

Роман Ротенберг: «Ничего не мешает нам сыграть с любой страной БРИКС. В Индии – в Гималаях, в Южной Африке – в Кейптауне. Можем собрать 90 тысяч зрителей»

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8 комментариев

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memphis
Какой-то дурдом в новостях - с Африкой и Индией собрались играть в хоккей, ноунейм канадский должен усилить сборную. Красная машинка точно в правильном направлении поехала?
+6
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s_h_a_m_a_n
Третьяка срочно в Африку командировать. Начинать строить катки!!
+5
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Bartez1986
каким африканским атлетам свойственны мощь и жесткость? кенийским бегунам?
+4
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Dmitriy Racheev
Третьяк, где катки?
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Pikachu Pikachu
Африка - не чужая нам территория. Многие наши хоккеисты предпочитают африканских проституток
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Melnikov1968
Юдин, конечно, разбирается в хоккее. Но в плане воспитания, образования, педагогики это полный ноль. Находится на одном уровне с таким же умником как Назаров. Очередной подхалим Ротенберга, ещё и плохо образован.
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Booligan
Ты вообще знаешь, где Африка находится, человекообразный наш?
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banchik1
Ответ Bartez1986
каким африканским атлетам свойственны мощь и жесткость? кенийским бегунам?
Еще эфиопским
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