Чаффи о драках и стычках в матче с «Флоридой»: «Тампа» готова к сезону на 100%. Благодаря всему этому мы еще больше сплотились»

Митчелл Чаффи высказался о стычках и драках в матче «Тампы» и «Флориды».

«Пантерс» разгромили «Лайтнинг» (7:0) в заключительном выставочном матче перед стартом сезона НХЛ .

Игра изобиловала драками и стычками, команды в общей сложности набрали 322 минуты штрафа . До конца матча были удалены сразу 13 игроков.

«Мы готовы к сезону на 100%. Все с нетерпением ждут его начала. И вы знаете, мне кажется, это все еще лучше нас подготовило.

Мы всегда были сплоченной командой, а благодаря всему этому еще больше сплотились», – сказал форвард «Лайтнинг», удаленный до конца матча во втором периоде.