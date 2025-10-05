Сергачев забил 1-й гол на предсезонке в матче с «Сан-Хосе». Защитник «Юты» завершил игру с 1+2, набрав все очки в 1-м периоде

Михаил Сергачев забил 1-й гол на предсезонке в матче с «Сан-Хосе».

Защитник «Юты» принял участие в заключительном выставочном матче против «Шаркс» (6:4).

27-летний россиянин записал в актив 3 (1+2) очка, причем все – в первом периоде.

Сергачев (21:25, 2:39 – в большинстве, 2:45 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ и допустил 3 потери.