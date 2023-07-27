Ротенберг об академии СКА: «Наша философия – развитие гармоничной личности, правильное сочетание спорта и образования. Это отличная база для создания школ в Африке»

Роман Ротенберг высказался о развитии детского хоккея в Африке.

«Наши наработки и инновации успешно реализованы в академии СКА, которая объединяет 13 школ, более 3000 воспитанников. Они обучаются по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», созданной при поддержке Минспорта.

Наши команды занимают ведущие места во всероссийских турнирах. Созданная на основе опыта СКА в Москве 5 лет назад школа «Красная машина Юниор» быстро стала одной из ведущих школ Москвы.

Наша философия – развитие гармоничной личности, правильное сочетание спорта и образования детей. Все это – отличная база для создания подобных школ в африканских странах», – сказал первый вице-президент и главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»