Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты» в матче предсезонки. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 18 из 24 бросков
Ярослав Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты» в матче предсезонки.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на заключительный выставочный матч против «Мамонта» (4:6).
23-летний россиянин провел полный матч и отразил 18 из 24 бросков (75%).
Всего в 3 играх на предсезонке у Аскарова 3 поражения при 65 отраженных бросках из 76 (85,5%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
