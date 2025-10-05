Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты» в матче предсезонки. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 18 из 24 бросков

Ярослав Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты» в матче предсезонки.

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на заключительный выставочный матч против «Мамонта» (4:6).

23-летний россиянин провел полный матч и отразил 18 из 24 бросков (75%).

Всего в 3 играх на предсезонке у Аскарова 3 поражения при 65 отраженных бросках из 76 (85,5%).