«Виннипег» продлил Чибрикова на 2 года. Контракт односторонний, кэпхит – 875 тысяч долларов

«Виннипег» продлил контракт с Никитой Чибриковым на 2 года.
Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Новое соглашение с 22-летним форвардом является односторонним. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 875 тысяч долларов.
Контракт вступит в силу со следующего года. Сезон-2025/26 станет для Чибрикова заключительным по трехлетней сделке новичка.
В прошлом сезоне россиянин провел 4 матча за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В 30 играх в АХЛ за «Манитобу» в его активе 18 (7+11) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дэна Мильштейна
