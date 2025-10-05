«Виннипег» продлил Чибрикова на 2 года. Контракт односторонний, кэпхит – 875 тысяч долларов

«Виннипег» продлил контракт с Никитой Чибриковым на 2 года.

Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн .

Новое соглашение с 22-летним форвардом является односторонним. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 875 тысяч долларов.

Контракт вступит в силу со следующего года. Сезон-2025/26 станет для Чибрикова заключительным по трехлетней сделке новичка.

В прошлом сезоне россиянин провел 4 матча за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ , набрав 3 (2+1) очка. В 30 играх в АХЛ за «Манитобу» в его активе 18 (7+11) баллов.