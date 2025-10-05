  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Виннипег» продлил Чибрикова на 2 года. Контракт односторонний, кэпхит – 875 тысяч долларов
0

«Виннипег» продлил Чибрикова на 2 года. Контракт односторонний, кэпхит – 875 тысяч долларов

«Виннипег» продлил контракт с Никитой Чибриковым на 2 года.

Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн

Новое соглашение с 22-летним форвардом является односторонним. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 875 тысяч долларов. 

Контракт вступит в силу со следующего года. Сезон-2025/26 станет для Чибрикова заключительным по трехлетней сделке новичка. 

В прошлом сезоне россиянин провел 4 матча за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 3 (2+1) очка. В 30 играх в АХЛ за «Манитобу» в его активе 18 (7+11) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дэна Мильштейна
logoНикита Чибриков
logoДэн Мильштейн
logoВиннипег
logoМанитоба
logoНХЛ
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты» в матче предсезонки. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 18 из 24 бросков
11 минут назад
Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»
26 минут назад
«Флорида» и «Тампа» набрали 312 минут штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
146 минут назад
Бобровский и Тарасов не пропустили от «Тампы» в матче предсезонки. Сергей отразил 15 бросков за 2 периода, в створ ворот Даниила в 3-м не было ни одного
356 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» разгромила «Тампу» – 7:0, «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Детройт» вырвал победу у «Торонто»
40сегодня, 02:40
Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода в своем 1-м матче на предсезонке. Вратарь «Тампы» отразил 20 из 26 бросков
1сегодня, 02:15
Журналистка спела Кадейкину «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем» – он ушел, не дослушав. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флэш-интервью не для песен»
22вчера, 21:41Фото
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
42вчера, 21:17Фото
Задоров оформил дубль против «Рейнджерс». Защитник «Бостона» стал 2-й звездой выставочного матча
7вчера, 21:04
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 20:50Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»
вчера, 21:56
Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»
4вчера, 19:11
Бучельников о ЦСКА при Никитине: «Притираемся, стараемся больше работать. Каждый день обучаемся чему‑то новому, где‑то исправляем ошибки»
вчера, 19:01
Сучков о Дриджере: «Проваливает начало сезона. В «Тракторе» он заменил Фукале, одного из лучших вратарей КХЛ. Имел славу того, кто почти усадил Бобровского на скамейку»
5вчера, 18:48
Исхаков после 3:1 с ЦСКА: «Приятно снова забить на «ЦСКА-Арене». Хотелось выделиться, забросить шайбу, но особого настроя не было»
вчера, 18:33
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»
вчера, 18:06
«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
1вчера, 17:33
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
6вчера, 16:58
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1вчера, 16:45
Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
4вчера, 16:17