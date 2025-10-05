Журналистка спела Кадейкину «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем» – он ушел, не дослушав. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флэш-интервью не для песен»

Александр Кадейкин объяснил, почему не дослушал поздравление от журналистки.

«Трактор » проиграл «Шанхаю» (4:5 ОТ) в гостевом матче Fonbet КХЛ. Нападающий челябинского клуба Александр Кадейкин во время 2-го перерыва в микст-зоне ответил на вопросы журналистки Александры Котюх.

После этого девушка решила поздравить хоккеиста с днем рождения, исполнив песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Кадейкин покинул флеш-интервью, не дослушав песню журналистки. Форварду 4 октября исполнилось 32 года.

– Завирусилось ваше интервью в микст-зоне. Была ли какая-то договоренность или вы не были в курсе этой заготовки?

– Не знаю, с кем было это согласовано. Меня точно никто не предупреждал. Хотелось бы поблагодарить за поздравления, накоротке не получилось, наверное, сказать спасибо.

Думаю, микст-интервью и флэш-интервью предназначены, чтобы узнать у игроков мысли по игре. То, что происходит на площадке. Когда ты не знаешь [про поздравления], то можно 15 минут перерыва слушать песни. Но хочу повториться, что эти интервью не для прослушивания песен, – сказал Александр Кадейкин .

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».