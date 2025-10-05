Мухамадуллин набрал 0+2 в матче с «Ютой» на предсезонке. У защитника «Сан-Хосе» 2 броска, 1 хит и 3 потери за 18:30
Шакир Мухамадуллин набрал 0+2 в матче с «Ютой» на предсезонке.
Защитник «Сан-Хосе» дважды ассистировал партнерам в заключительном выставочном матче с «Мамонтом» (4:6).
23-летний россиянин (18:30, 1:20 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. В его активе 2 броска в створ, 1 силовой прием и 1 перехват при 3 потерях.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости