Мухамадуллин набрал 0+2 в матче с «Ютой» на предсезонке. У защитника «Сан-Хосе» 2 броска, 1 хит и 3 потери за 18:30

Шакир Мухамадуллин набрал 0+2 в матче с «Ютой» на предсезонке.

Защитник «Сан-Хосе » дважды ассистировал партнерам в заключительном выставочном матче с «Мамонтом» (4:6).

23-летний россиянин (18:30, 1:20 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. В его активе 2 броска в створ, 1 силовой прием и 1 перехват при 3 потерях.