Ожиганов о СКА и обменах: «Это амбициозная команда, все должны держать марку. Если ты не даешь результат, будь готов»

Игорь Ожиганов высказался о конкуренции в СКА.

Ранее клуб обменял игрока в «Динамо».

– У СКА очень большой состав. Дикая конкуренция за место в составе вгоняла в стресс?

– Кому-то конкуренция помогает стать лучше, кому-то мешает. Для меня, честно говоря, нет разницы: 20 человек в неиграющем составе за спиной или один. Все равно один ждет своего места, и тебе ошибаться нельзя.

– Хорошо помню, как осенью у команды случился небольшой спад во время поездки на Дальний Восток, после чего сразу обменяли Александра Самонова. В СКА каждое поражение воспринимали очень остро?

– Да, это амбициозная команда, где все должны держать марку. Я не говорю сейчас про Александра Самонова, просто рассказываю, какая концепция клуба. Если ты не даешь результат, то будь готов, – сказал защитник « ».