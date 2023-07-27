Ожиганов о СКА и обменах: «Это амбициозная команда, все должны держать марку. Если ты не даешь результат, будь готов»

Теги СКА КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Хоккей

Игорь Ожиганов высказался о конкуренции в СКА.

Ранее клуб обменял игрока в «Динамо».

– У СКА очень большой состав. Дикая конкуренция за место в составе вгоняла в стресс?

– Кому-то конкуренция помогает стать лучше, кому-то мешает. Для меня, честно говоря, нет разницы: 20 человек в неиграющем составе за спиной или один. Все равно один ждет своего места, и тебе ошибаться нельзя.

– Хорошо помню, как осенью у команды случился небольшой спад во время поездки на Дальний Восток, после чего сразу обменяли Александра Самонова. В СКА каждое поражение воспринимали очень остро?

– Да, это амбициозная команда, где все должны держать марку. Я не говорю сейчас про Александра Самонова, просто рассказываю, какая концепция клуба. Если ты не даешь результат, то будь готов, – сказал защитник «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий