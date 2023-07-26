Дмитрий Губерниев: «Ротенберг – перспективный тренер, команда ему доверяет. Не удивлюсь, если СКА возьмет Кубок Гагарина в наступающем сезоне»

Теги СКА Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

Ротенберг – молодой, перспективный тренер, и команда ему доверяет – там очень надеются играть с ним вдолгую.

 Насколько я знаю, Роман Борисович тоже ставит амбициозные планы. Могу порадоваться за тренера и команду, но предварительно. Потому что главное – это ведь результат. Посмотрим, удастся ли им вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург.

– Вы считаете, что Ротенберг со СКА может выиграть Кубок Гагарина?

– Безусловно, да. Это мы видели по формированию команды, по стратегии и по тактическим нюансам.

Я не удивлюсь, если в наступающем сезоне СКА возьмет Кубок Гагарина, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Дима молодец: кого можно ругать - ругает, кого нужно хвалить - хвалит
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gja
Ответ Bartez1986
а какие у СКА тактические нюансы? когда Йозе на бортик залазит?
они кажется учатся не замечать суету "перспективного" дабы не вносить смуту в свою игру.
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vizaslayer
Нужно больше, а то еще не прониклись )
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Bartez1986
а какие у СКА тактические нюансы? когда Йозе на бортик залазит?
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Vanila Panda
Губерниев в очередной раз достал перспективный язычок
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ftw2002@yandex.ru
На всякий случай и он решил лизнуть. Что-то мне подсказывает, что не долго музыка будет играть...
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Cruel Snake
Дима, сколько можно 😝 всем подряд, успокойся уже
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_Абырвалг_
"Голый король"- : Ваше Величество! Вы знаете , что я старик честный , прямой . Я прямо говорю правде в глаза , даже если она не приятна. Позвольте мне сказать Вам прямо , по -стариковски :Вы Великий человек, государь! Я еще раз повторю -простите мне мою разнузданность -Вы Великий ! Светило !
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