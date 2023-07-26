Дмитрий Губерниев: «Ротенберг – перспективный тренер, команда ему доверяет. Не удивлюсь, если СКА возьмет Кубок Гагарина в наступающем сезоне»
Дмитрий Губерниев высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.
– Ротенберг – молодой, перспективный тренер, и команда ему доверяет – там очень надеются играть с ним вдолгую.
Насколько я знаю, Роман Борисович тоже ставит амбициозные планы. Могу порадоваться за тренера и команду, но предварительно. Потому что главное – это ведь результат. Посмотрим, удастся ли им вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург.
– Вы считаете, что Ротенберг со СКА может выиграть Кубок Гагарина?
– Безусловно, да. Это мы видели по формированию команды, по стратегии и по тактическим нюансам.
Я не удивлюсь, если в наступающем сезоне СКА возьмет Кубок Гагарина, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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