Новиков о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Событие в истории хоккея. У него хоккейные гены»

Юрий Новиков высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«Это событие в истории хоккея. К этой должности Ротенберг шел долго. Я не являюсь его бенефициаром и за эти слова мне шоколадку не купят, но могу сказать, что у него хоккейные гены. Все знают, что он любит этот вид спорта, что он хоккейный человек.

Вместе с Володей Кучеренко мы работали в команде «Стройгазмонтаж», и нам удалось провести там нашу спартаковскую линию – в отношении к хоккеистам, в тренировочном процессе, в характере игры. В разговоре с Романом Борисовичем мы доказывали правильность этой линии. Это привело к тому, что команда два раза выиграла кубок, и Ротенберг радовался, как ребенок. Стол после победы он накрывал тоже хорошо. Поэтому он командный человек, что очень важно.

Не было такого, что «я хочу на Луну» и он уже главный тренер. Шаг за шагом, step by step – по этой линии Ротенберг шел, набирался опыта и знаний. Он живет этим. В истории нашего хоккея еще не было такого, что контракт с главным тренером заключался на пять лет. Это хороший пример на будущее для других команд.

Самое главное, что на долгий срок он привязан к этой работе – пять лет работы, пять лет ответственности. В руководстве СКА серьезные, государственные люди, и разговор был не одного дня. Контракт подписан и при участии нового руководителя системы СКА Александра Медведева.

Должна быть построена программа на пять лет – это серьезная научная, финансовая, политическая работа. Поэтому к такому контракту я отношусь положительно, это важно и для развития команды.

Игроки СКА, в том числе будущие, понимают, что линия с Ротенбергом гарантирована в течение пяти лет, что тренер никуда не убежит и все серьезно. Это в первую очередь в интересах команды», – заявил заслуженный тренер России Новиков.