Новиков о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Событие в истории хоккея. У него хоккейные гены»

Теги СКА Юрий Новиков Александр Медведев КХЛ Владимир Кучеренко Роман Ротенберг Политика Хоккей

Юрий Новиков высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«Это событие в истории хоккея. К этой должности Ротенберг шел долго. Я не являюсь его бенефициаром и за эти слова мне шоколадку не купят, но могу сказать, что у него хоккейные гены. Все знают, что он любит этот вид спорта, что он хоккейный человек.

Вместе с Володей Кучеренко мы работали в команде Ротенберга «Стройгазмонтаж», и нам удалось провести там нашу спартаковскую линию – в отношении к хоккеистам, в тренировочном процессе, в характере игры. В разговоре с Романом Борисовичем мы доказывали правильность этой линии. Это привело к тому, что команда два раза выиграла кубок, и Ротенберг радовался, как ребенок. Стол после победы он накрывал тоже хорошо. Поэтому он командный человек, что очень важно.

Не было такого, что «я хочу на Луну» и он уже главный тренер. Шаг за шагом, step by step – по этой линии Ротенберг шел, набирался опыта и знаний. Он живет этим. В истории нашего хоккея еще не было такого, что контракт с главным тренером заключался на пять лет. Это хороший пример на будущее для других команд.

Самое главное, что на долгий срок он привязан к этой работе – пять лет работы, пять лет ответственности. В руководстве СКА серьезные, государственные люди, и разговор был не одного дня. Контракт подписан и при участии нового руководителя системы СКА Александра Медведева.

Должна быть построена программа на пять лет – это серьезная научная, финансовая, политическая работа. Поэтому к такому контракту я отношусь положительно, это важно и для развития команды.

Игроки СКА, в том числе будущие, понимают, что линия с Ротенбергом гарантирована в течение пяти лет, что тренер никуда не убежит и все серьезно. Это в первую очередь в интересах команды», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

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14 комментариев

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Александр Филиппов
А сколько генов любителей лизать шоколад. Я даже не знал что столько есть )
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Bartez1986
ну, что тренер никуда не убежит в течение 5 лет, я бы не был уверен...тем более, до загнивающей Финляндии, от гражданства которой этот оголтелый патриот почему-то не спешит отказываться, бежать недалеко
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Харламов Никита
а какие фамилии у хоккейных Геннадиев ?!
+4
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Алекс Ну
Я первый раз про Новикова то слышу, а тут такой пафос про хоккейные гены:) обкурился, что ли? О каких Генах идёт речь, о крокодиловых, что ли?
+4
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Dinamik1
Он уже стал в один ряд нет чуть выше с такими глыбами как Чернышев Тарасов Юрзинов Тихонов.
+1
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Melnikov1968
"Стройгазмонтаж" это то что надо для Ротенберга, его ниша. А Новиков опоздал. В очередь на подхалимов надо с утра занимать, опоздал, старичок.
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Иван Петров
Как же противно всё это читать...
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_Абырвалг_
Ваше Величество ! Вы знаете, что я старик честный , прямой. Я прямо говорю правду , в глаза , даже если она не приятна. Позвольте мне сказать Вам прямо, по -стариковски : Вы Великий человек , государь! Я еще раз повторю -простите мне мою разнузданность -вы Великий, Светило !
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dmitry.shine@gmail.com
Учитывая текущее положение Путина, контракт на пять лет он не отработает до конца
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Забор Высоков
Ответ Александр Филиппов
А сколько генов любителей лизать шоколад. Я даже не знал что столько есть )
Ну во времена культа личности Сталина это была обязанность.
Школа мощная все таки.
+3
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Valentin Yurievich
Роман Борисович, Вы наш Кумир 🙌🏻
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ftw2002@yandex.ru
Стройгазмонтаж - это был его потолок. Не только лишь все это понимают, но мало, кто осмеливается это вслух произнести.
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vizaslayer
Просто кровь стынет, в ней же лёд, а в голове 800 матчей ))
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