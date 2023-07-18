Гальченюк войдет в программу помощи игрокам НХЛ

Теги Аризона НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк вступит в программу помощи игрокам НХЛ.

Хоккеиста ранее задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Игрок был отправлен в городскую тюрьму и освобожден под подписку о невыезде.

Узнав об инциденте, «Аризона» инициировала расторжение контракта с нападающим.

Алекс Гальченюк написал письмо сотрудникам полицейского департамента Скоттсдейла и извинился за произошедшую ситуацию: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение».

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье

2 комментария

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sed3009
Пролюбил всю карьеру. Надеюсь вернётся к нормальной жизни.
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Белый офицер
С этой программы кто то возвращался в хоккей. Помню Бобби Райан, но он не особо блистал да и быстро ушел в тень.
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