Гальченюк войдет в программу помощи игрокам НХЛ

Алекс Гальченюк вступит в программу помощи игрокам НХЛ.

Хоккеиста ранее задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Игрок был отправлен в городскую тюрьму и освобожден под подписку о невыезде.

Узнав об инциденте, «Аризона» инициировала расторжение контракта с нападающим.

Алекс Гальченюк написал письмо сотрудникам полицейского департамента Скоттсдейла и извинился за произошедшую ситуацию: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение».

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье