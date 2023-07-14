«Аризона» об обвинениях Гальченюку: «Осуждаем такое поведение. Клуб воспользовался правом на расторжение контракта из-за нарушения условий»

Теги Аризона НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

«Аризона» осудила поведение Алекса Гальченюка.

«Койотис» расторгли контракт с хоккеистом спустя две недели после подписания договора.

Решение вызвано тем, что Алекс Гальченюк был арестован в прошлое воскресенье, 9 июля.

Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Игрок был отправлен в городскую тюрьму в воскресенье вечером и освобожден на следующий день под подписку о невыезде.

«Мы осведомлены об инциденте с Алексом Гальченюком и решительно осуждаем такое поведение.

Как только клубу стало известно об обвинениях, мы сразу же начали процесс расторжения его контракта по соответствующим каналам совместно с НХЛ.

В результате «Аризона» воспользовалась правом на расторжение контракта с Алексом Гальченюком из-за существенного нарушения условий договора», – сообщается в заявлении клуба.

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