Алекс Гальченюк извинился перед полицейскими.

Хоккеист принес извинения полицейским за свое «глубоко неуважительное и презренное поведение».

Игрока, с которым « » расторгла соглашение, задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

обратился к четырем полицейским Скоттсдейла в письме, отправленном через прокурора.

В нем Гальченюк сообщил, что сотрудники полиции «не заслужили такой вспышки гнева», и он «сожалеет о той боли, которую она причинила».

«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть.

Но я должен взять на себя ответственность и надеюсь, что однажды смогу показать вам, что как человек я лучше, чем тот, с кем вы столкнулись на прошлой неделе.

То, что вы все делаете, рискуя своей жизнью ради защиты и службе другим, есть не что иное как самоотверженность и героизм.

Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали – я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», – говорится в письме хоккеиста.

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье