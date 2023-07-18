Гальченюк извинился перед полицейскими: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение»
Алекс Гальченюк извинился перед полицейскими.
Хоккеист принес извинения полицейским за свое «глубоко неуважительное и презренное поведение».
Игрока, с которым «Аризона» расторгла соглашение, задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.
Алекс Гальченюк обратился к четырем полицейским Скоттсдейла в письме, отправленном через прокурора.
В нем Гальченюк сообщил, что сотрудники полиции «не заслужили такой вспышки гнева», и он «сожалеет о той боли, которую она причинила».
«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть.
Но я должен взять на себя ответственность и надеюсь, что однажды смогу показать вам, что как человек я лучше, чем тот, с кем вы столкнулись на прошлой неделе.
То, что вы все делаете, рискуя своей жизнью ради защиты и службе другим, есть не что иное как самоотверженность и героизм.
Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали – я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», – говорится в письме хоккеиста.
Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье
Кто только не подписался бы под этими словами?! 😂 Хотя в русской традиции алкогольные путешествия скорее путь к раскрытию себя и собственной духовной сущности и обретение свободы самовыражения («Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»)...
Но в моменты вины и раскаяния это чувство отречения от ужаса и постыдеости содеянного объединяет все народы...
P.S. Не употребляю...