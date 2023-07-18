Гальченюк извинился перед полицейскими: «Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение»

Теги Аризона НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк извинился перед полицейскими.

Хоккеист принес извинения полицейским за свое «глубоко неуважительное и презренное поведение».

Игрока, с которым «Аризона» расторгла соглашение, задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Алекс Гальченюк обратился к четырем полицейским Скоттсдейла в письме, отправленном через прокурора.

В нем Гальченюк сообщил, что сотрудники полиции «не заслужили такой вспышки гнева», и он «сожалеет о той боли, которую она причинила».

«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть.

Но я должен взять на себя ответственность и надеюсь, что однажды смогу показать вам, что как человек я лучше, чем тот, с кем вы столкнулись на прошлой неделе.

То, что вы все делаете, рискуя своей жизнью ради защиты и службе другим, есть не что иное как самоотверженность и героизм.

Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали – я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», – говорится в письме хоккеиста.

Ад Гальченюка в Аризоне: попал в аварию (вместе с отцом), угрожал расправой полицейскому и его семье

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12 комментариев

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Bobby Clarke
Ответ Bobby Clarke
Судя по списку нарушений, забористый алкоголь был в тот вечер.
Как ещё тигра не украли...
+14
0
+14
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Gornostaev
"Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть".
Кто только не подписался бы под этими словами?! 😂 Хотя в русской традиции алкогольные путешествия скорее путь к раскрытию себя и собственной духовной сущности и обретение свободы самовыражения («Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»)...
Но в моменты вины и раскаяния это чувство отречения от ужаса и постыдеости содеянного объединяет все народы...
P.S. Не употребляю...
+14
-1
+13
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Lacrosse-style goal
Я был нетрезв. Моё поведение не достойно ̶С̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶о̶ф̶и̶ц̶е̶р̶а̶ ̶ профессионального хоккеиста. Я приношу свои извинения.
+4
-1
+3
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Bobby Clarke
Судя по списку нарушений, забористый алкоголь был в тот вечер.
+2
0
+2
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Александр Сандалов
Есть разные психотипы людей после принятия алкоголя ,кто то раслаблен,кто то чрезмерно любвеобилен ,кто то активен ,а есть вот такие+люди которые включают бычку и не чувствуют берега ,и именно из -за такие людей случается самое нехорошее в алкогольном угаре .
+2
0
+2
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Sebastian Debussy
Поздно пить Боржоми)))
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Alex the brave
Слабак
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sed3009
Ответ Gornostaev
"Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть". Кто только не подписался бы под этими словами?! 😂 Хотя в русской традиции алкогольные путешествия скорее путь к раскрытию себя и собственной духовной сущности и обретение свободы самовыражения («Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»)... Но в моменты вины и раскаяния это чувство отречения от ужаса и постыдеости содеянного объединяет все народы... P.S. Не употребляю...
ничего себе ты философ
0
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Yury Sin
Ответ Еvgeny one
наш пацан
"наш" пацан сейчас бы сидел вовсю. а это чмо на свободе.
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Booligan
Ответ Александр Сандалов
Есть разные психотипы людей после принятия алкоголя ,кто то раслаблен,кто то чрезмерно любвеобилен ,кто то активен ,а есть вот такие+люди которые включают бычку и не чувствуют берега ,и именно из -за такие людей случается самое нехорошее в алкогольном угаре .
Как хорошо, что быки (которые коровы, муу) не пьют
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