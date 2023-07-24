Андрей Коваленко о контракте сына с «Колорадо»: «Никаких расслаблений и эйфорий нет. Теперь к Николаю будет приковано особое внимание соперников»

Андрей Коваленко высказался о том, что его сын Николай подпишет соглашение с «Колорадо».

Предстоящий сезон форвард проведет в аренде в «Торпедо».

– Можно сказать, что интерес к Николаю со стороны «Колорадо» этим летом стал максимальным – особенно после того, как этот клуб в общем-то завалил свой сезон?

– Мне казалось, что даже год назад после завоевания Кубка Стэнли интерес «Колорадо» был устойчивый. И тут дело не в результатах американского клуба, а в самой кадровой политике НХЛ.

Поймите, североамериканцы всегда с готовностью и не просто так приглашают молодежь, это крайне выгодно в плане бизнеса. Ведь контракты молодых минимальны по меркам НХЛ, а рентабельность, наоборот, максимальная – команда, ничем не рискуя, выстраивает свое будущее, растет, усиливается.

Еще и поэтому мы говорили о том, что спешить в НХЛ не нужно. Там ты можешь состояться только в том случае, если заявил о себе и готов к конкуренции. Кстати, это говорит молодежи и Ларионов.

– Николай рад, что подписывается с «Колорадо»?

– Никаких расслаблений и тем более эйфорий ни у кого нет. Предстоящий сезон может стать самым сложным.

– Почему?

– Мы уже говорили, что наиболее трудное для спортсмена – не подняться на определенный уровень, а удержаться на нем и расти дальше. Теперь к Николаю, к его звену и ко всей команде будет приковано особое внимание соперников. Там, где год назад, возможно, была недооценка, теперь будет сверхнастрой.

Мне кажется, в «Торпедо» все это понимают. И игроки, и тренеры, и руководители, и, надеюсь, болельщики. Это спорт, все готовы к новым вызовам, – заявил олимпийский чемпион.

Николай Коваленко подпишет контракт с «Колорадо» и проведет сезон в «Торпедо» на правах аренды