Андрей Коваленко о контракте сына с «Колорадо»: «Рад, что карьера Николая идет поступательно, все его решения – ответственные»

Теги Торпедо Колорадо Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Андрей Коваленко высказался о том, что его сын Николай подпишет контракт с «Колорадо».

Сообщалось, что предстоящий сезон форвард проведет в аренде в «Торпедо».

– Контракт еще не подписан, это произойдет, видимо, на предстоящей неделе. Такое развитие событий не сюрприз ни для «Торпедо», ни для нашей семьи, вопрос заранее обсуждался, все пришли к общему знаменателю.

В любом случае предстоящий сезон Николай, как и планировалось, проведет в «Торпедо». В прошлом году ему удалось выйти на определенный уровень. И в регулярке, и в плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, заслужил уважение и партнеров, и тренерского штаба, и болельщиков.

Мне нравится, что Николай не останавливается на достигнутом, он сверхмотивирован. Решение по НХЛ – это тоже мотивация для профессионального спортсмена.

– Вы одобрили планы по НХЛ?

– К Николаю был интерес из задрафтовавшего его «Колорадо» сразу после драфта, когда не было полной ясности с его ситуацией в «Локомотиве». Но мы всегда говорили о том, что торопиться с Северной Америкой ни в коем случае нельзя. Сначала нужно состояться в российском хоккее, вырасти и только потом думать об НХЛ, где к твоему приезду уже будут готовы.

С этой точки зрения карьера сына идет шаг за шагом, по поступательной. Все его решения – ответственные. Меня, как отца, это радует, отсюда и одобрение, – сказал олимпийский чемпион.

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