Николай Коваленко подпишет контракт с «Колорадо» и проведет сезон в «Торпедо» на правах аренды

Теги Торпедо переходы Колорадо НХЛ КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко подпишет контракт с «Колорадо», но остается в «Торпедо».

«Торпедо» сообщило, что нападающий Николай Коваленко в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в Фонбет чемпионате КХЛ.

23-летний хоккеист продолжит выступать за «Торпедо» на правах аренды.

В минувшем сезоне Коваленко набрал 54 (21+33) очка в 56 матчах регулярного чемпионата при полезности «+10». В плей-офф он добавил 7 (3+4) баллов в 10 играх. Подробная статистика Коваленко доступна здесь.

Напомним, «Колорадо» выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.

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5 комментариев

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Матроскин52
Правильное решение! Еще сезон за Торпедо и в НХЛ. Думаю, что стиль игры Николая подойдет Лавинам. Удачи в этом сезоне и в дальнейшей карьере!
+11
-1
+10
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ser7777
Удачи Николаю! Очень настырный в игровом плане парень. И решение скорее всего правильное.
+2
-1
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Владислав Свидзинский
Ответ Николай Наумов
Всё правильно. Он гражданин сша и хочет к себе на родину. Мог бы и в будущем сезоне ехать, чего ждать то.
Его стремление играть в России доказывает обратное
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Сельмаш1930
Ответ Николай Наумов
Всё правильно. Он гражданин сша и хочет к себе на родину. Мог бы и в будущем сезоне ехать, чего ждать то.
при чём тут его американское гражданство? Николай хочет полностью раскрыть себя в КХЛ, ведь до прошлого сезона он, мягко говоря не тянул даже уровень Колорадо Иглс. Самый главный вопрос как Ларионов справится у руля Торпедо без Андрея Козырева
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