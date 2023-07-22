Николай Коваленко подпишет контракт с «Колорадо» и проведет сезон в «Торпедо» на правах аренды

Николай Коваленко подпишет контракт с «Колорадо», но остается в «Торпедо».

«Торпедо» сообщило, что нападающий в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ «Колорадо», но предстоящий сезон проведет в Фонбет чемпионате .

23-летний хоккеист продолжит выступать за « » на правах аренды.

В минувшем сезоне Коваленко набрал 54 (21+33) очка в 56 матчах регулярного чемпионата при полезности «+10». В плей-офф он добавил 7 (3+4) баллов в 10 играх. Подробная статистика Коваленко доступна здесь.

Напомним, « » выбрал хоккеиста под общим 171-м номером на драфте НХЛ-2018.