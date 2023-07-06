Андрей Коваленко о сыне: «Николай согласен со мной, что один крепкий сезон может выдать и средний хоккеист. Нужно сыграть как минимум не хуже»
Андрей Коваленко оценил карьеру своего сына Николая, выступающего за «Торпедо».
«Не могу назвать его карьеру идеальной. По ряду субъективных причин сын потерял один сезон в воспитавшем его «Локомотиве». Пришлось делать шаг назад и перезагружать карьеру сначала в «Ак Барсе», а потом в «Торпедо».
Да, последний сезон в Нижнем благодаря доверию тренерского штаба Ларионова у Коваленко получился и в регулярке, и в плей-офф. Но мы говорили с Николаем, и он согласился со мной, что один крепкий сезон может выдать и средний хоккеист.
Только стабильность отличает середняка от большого мастера. Поэтому Николай в предстоящем сезоне обязан сыграть как минимум не хуже и сделать этот шаг к мастеру. На решение такой задачи он и настраивается», – сказал олимпийский чемпион.
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