Форвард «Торпедо» Коваленко: «Главное в хоккее – кайфовать от любимого дела. Ты же не в офис пришел в 8 утра»

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко высказался о неудачных отрезках в сезоне.

– У вас пять раз по ходу регулярки были безголевые серии по четыре матча и один раз – из шести. Есть какие-то, условно, ритуалы, которые помогают это преодолеть?

– Знаете, я не думаю о голах или передачах. Прошел матч и не удалось забить, отдать передачу – ну и что? Нужно самобичеванием заниматься, что я такой-сякой плохой? Нет, конечно. Все приходит через работу. Самое главное – это кайфовать от своего любимого дела. Ты же не в офис пришел в 8 утра, а уходишь в 9 вечера. Тогда да, будет тяжеловато.

У нас в хоккее надо получать удовольствие от игры, команды, персонала и всего остального. Если игра не складывается, то помогай команде в других действиях – силовой игре или что-то другое. Почему говорят про команду, что это кулак – потому что все друг другу помогают.

Мне Круч (нападающий « » Алексей Кручинин – прим.) рассказывал, что Давид Пастрняк говорил ему о таких моментах. Мол, я задумываюсь о том, что пас не отдал или не увидел напарника. Не надо думать о плохой смене и, как говорил Пастрняк, почему я должен переживать об этом? У меня еще 100 таких моментов будет.

Что касается ритуалов, то все идет от головы. Кто во что верит: кто-то суеверный, кто-то форму надевает особенно. Все спортсмены суеверны, и я также в определенных моментах, – сказал .