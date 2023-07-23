Карлссон о том, идет ли «Питтсбург» первым в его списке: «У меня нет приоритетов. Я открыт. Думаю, в итоге это приведет к наилучшему варианту»

Эрик Карлссон рассказал о переговорах с клубами НХЛ.

«Сан-Хосе» может обменять шведского защитника в межсезонье. Он хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 млн долларов будет действовать еще четыре сезона.

– Вы хотите перейти в определенное место? Команду, дивизион или конференцию?

– Нет, в этом процессе я открыт. У меня нет конкретного пункта назначения, я просто хочу получить наилучший шанс попасть в лучшую команду. Где она, мы еще посмотрим.

Думаю, в «Сан-Хосе» оценили, что я был с ними честен, потому что через это сложно пройти. Я зарабатываю столько, сколько зарабатываю, а потолок зарплат (83,5 млн долларов в следующем сезоне – прим. Sports.ru) за три года почти не вырос, так что деньги начинают понемногу заканчиваться то тут, то там.

– Сообщается, что «Питтсбург» сейчас первый в очереди, вы говорили с ними?

– Да, я разговаривал с несколькими командами, «Питтсбург» – одна из них. Я играл против них много лет и хорошо изучил группу игроков, которые там есть.

– « » тоже входит в число команд, с которыми вы общались?

– Ага.

– « », « »?

– Я разговаривал с «Сиэтлом», я разговаривал с «Торонто». Было еще несколько команд.

– Довольно много.

– Да, интерес есть. Речь идет о том, чтобы собрать все воедино. Это самая трудная часть. Посмотрим, получится ли.

– «Питтсбург» идет на первом месте в вашем списке?

– У меня нет списка приоритетов. Я открыт. Думаю, в конечном итоге это приведет к наилучшему варианту, – сказал 33-летний защитник «Сан-Хосе» Карлссон.

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