Карлссон о том, идет ли «Питтсбург» первым в его списке: «У меня нет приоритетов. Я открыт. Думаю, в итоге это приведет к наилучшему варианту»
Эрик Карлссон рассказал о переговорах с клубами НХЛ.
«Сан-Хосе» может обменять шведского защитника в межсезонье. Он хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.
Контракт игрока с кэпхитом 11,5 млн долларов будет действовать еще четыре сезона.
– Вы хотите перейти в определенное место? Команду, дивизион или конференцию?
– Нет, в этом процессе я открыт. У меня нет конкретного пункта назначения, я просто хочу получить наилучший шанс попасть в лучшую команду. Где она, мы еще посмотрим.
Думаю, в «Сан-Хосе» оценили, что я был с ними честен, потому что через это сложно пройти. Я зарабатываю столько, сколько зарабатываю, а потолок зарплат (83,5 млн долларов в следующем сезоне – прим. Sports.ru) за три года почти не вырос, так что деньги начинают понемногу заканчиваться то тут, то там.
– Сообщается, что «Питтсбург» сейчас первый в очереди, вы говорили с ними?
– Да, я разговаривал с несколькими командами, «Питтсбург» – одна из них. Я играл против них много лет и хорошо изучил группу игроков, которые там есть.
– «Каролина» тоже входит в число команд, с которыми вы общались?
– Ага.
– Я разговаривал с «Сиэтлом», я разговаривал с «Торонто». Было еще несколько команд.
– Довольно много.
– Да, интерес есть. Речь идет о том, чтобы собрать все воедино. Это самая трудная часть. Посмотрим, получится ли.
– «Питтсбург» идет на первом месте в вашем списке?
– У меня нет списка приоритетов. Я открыт. Думаю, в конечном итоге это приведет к наилучшему варианту, – сказал 33-летний защитник «Сан-Хосе» Карлссон.
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