Эрик Карлссон: «Мне нравится «Сан-Хосе», но мне еще не удавалось побеждать. Хочу получить этот шанс сейчас, когда моя карьера подходит к концу»

Теги Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон рассказал, почему хочет покинуть «Сан-Хосе».

Клуб может обменять шведского защитника в межсезонье. Он хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 млн долларов будет действовать еще четыре сезона.

– Я открыто говорил, что хочу попытаться победить, а «Сан-Хосе» открыто говорил, что там этого не произойдет. У нас хорошие отношения, и мы понимаем друг друга, даже несмотря на то, что это не очень приятная ситуация. Посмотрим, сможем ли мы найти какой-нибудь вариант.

Генменеджер Майк Грир? Мы встречались две или три недели назад. У нас хорошие отношения, он мне нравится как человек и генменеджер. Это новый опыт для нас обоих, но у нас открытый и честный диалог, и для каждого важно двигаться вперед в будущем.

– Очевидно, что «Шаркс» сейчас перестраиваются. Не могли бы вы остаться в организации на четыре сезона, оставшиеся по вашему контракту, учитывая, на каком этапе вашей карьеры вы сейчас находитесь?

– Нет. Мне нравится «Сан-Хосе», мне там нравится, но мне еще никогда не удавалось побеждать. Я хочу получить этот шанс сейчас, когда моя карьера подходит к концу.

Я был откровенен с Майком с самого первого дня, когда он начал работать. У него не было никаких проблем с этим, – сказал 33-летний защитник «Сан-Хосе» Карлссон.

Карлссон подтвердил переговоры с «Питтсбургом», «Каролиной», «Торонто» и «Сиэтлом»

Эрик Карлссон: «Я хочу выигрывать. У меня есть все необходимое, чтобы играть в побеждающей, чемпионской команде»

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4 комментария

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iluvatar
Давай брат, верю что ты поднимешь чашку над головой рано или поздно
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e1ther - e1ther
скорость передачи данных через азбуку морса, ты лучший))Быларус?) или инфоКазах?)
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sk0208827
Ответ k.vlad
этот полузащитник прихлопнет недоптиц на дне таблицы!
он в Вашингтон не собирается
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