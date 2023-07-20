«Питтсбургу» и «Каролине» разрешили поговорить с Карлссоном. В «Пингвинс» уверены – Эрик хочет к ним
«Питтсбург» и «Каролина» могут вести переговоры с Эриком Карлссоном.
Данные клубы являются основными претендентами на приобретение защитника «Сан-Хосе».
Отмечается, что «Питтсбург» и «Каролина» получили разрешение на общение с Эриком Карлссоном напрямую.
В течение последних нескольких недель со шведским игроком общался президент клуба по хоккейным операциям Кайл Дубас, а также некоторые хоккеисты «Питтсбурга».
Как пишет The Athletic, основываясь на этих разговорах, несколько человек в организации уверены, что Карлссон предпочитает, чтобы его обменяли в «Пингвинс».
а пингвинам он как мертвому припарок которого он будут пытаться скинуть в стиле Сан Хосе сейчас
сумасшествие полное