«Питтсбургу» и «Каролине» разрешили поговорить с Карлссоном. В «Пингвинс» уверены – Эрик хочет к ним

«Питтсбург» и «Каролина» могут вести переговоры с Эриком Карлссоном.

Данные клубы являются основными претендентами на приобретение защитника «Сан-Хосе».

Отмечается, что « » и « » получили разрешение на общение с напрямую.

В течение последних нескольких недель со шведским игроком общался президент клуба по хоккейным операциям Кайл Дубас, а также некоторые хоккеисты «Питтсбурга».

Как пишет The Athletic, основываясь на этих разговорах, несколько человек в организации уверены, что Карлссон предпочитает, чтобы его обменяли в «Пингвинс».