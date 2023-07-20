«Питтсбургу» и «Каролине» разрешили поговорить с Карлссоном. В «Пингвинс» уверены – Эрик хочет к ним

Теги Питтсбург Каролина НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

«Питтсбург» и «Каролина» могут вести переговоры с Эриком Карлссоном.

Данные клубы являются основными претендентами на приобретение защитника «Сан-Хосе».

Отмечается, что «Питтсбург» и «Каролина» получили разрешение на общение с Эриком Карлссоном напрямую.

В течение последних нескольких недель со шведским игроком общался президент клуба по хоккейным операциям Кайл Дубас, а также некоторые хоккеисты «Питтсбурга».

Как пишет The Athletic, основываясь на этих разговорах, несколько человек в организации уверены, что Карлссон предпочитает, чтобы его обменяли в «Пингвинс».

1 комментарий

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Максим Макеев
да зачем он обеим командам🙃🙃🙃🙃 ураганы могут подобрать дианджело и их приоритетом по сути должен быть тарасенко
а пингвинам он как мертвому припарок которого он будут пытаться скинуть в стиле Сан Хосе сейчас
сумасшествие полное
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