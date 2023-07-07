Клубы НХЛ хотят, чтобы «Сан-Хосе» удержал больше 20% зарплаты Карлссона в своей платежке
Команды НХЛ хотят от «Сан-Хосе» удержаниz части зарплаты Эрика Карлссона.
Контракт шведского защитника с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что команды лиги хотели бы, чтобы «Сан-Хосе» сохранил в своей платежной ведомости более значительный процент зарплаты игрока. Это является одним из препятствии обмена.
Перед дедлайном «Сан-Хосе» был готов сохранить от 18 до 20% кэпхита Эрика Карлссона.
Фридман считает, что «Шаркс» нужно будет удержать 30% зарплаты игрока в своей платежке, чтобы совершить обмен.
«Питтсбург», «Каролина», «Сиэтл» и «Торонто» входят в список клубов, которым интересен хоккеист.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
Похоже, травмы залечил и снова может показывать лучшую версию себя. Любой команде претенденту бы пригодился. И что такого циокового в Торонто? Думаю, усилил бы их очень прилично. Должно и Торонто попереть уже наконец.