Клубы НХЛ хотят, чтобы «Сан-Хосе» удержал больше 20% зарплаты Карлссона в своей платежке

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Эллиотт Фридман Хоккей

Команды НХЛ хотят от «Сан-Хосе» удержаниz части зарплаты Эрика Карлссона.

Контракт шведского защитника с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что команды лиги хотели бы, чтобы «Сан-Хосе» сохранил в своей платежной ведомости более значительный процент зарплаты игрока. Это является одним из препятствии обмена.

Перед дедлайном «Сан-Хосе» был готов сохранить от 18 до 20% кэпхита Эрика Карлссона.

Фридман считает, что «Шаркс» нужно будет удержать 30% зарплаты игрока в своей платежке, чтобы совершить обмен.

«Питтсбург», «Каролина», «Сиэтл» и «Торонто» входят в список клубов, которым интересен хоккеист.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

12 комментариев

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Nastra
Хочу его увидеть в Торонто. Такой цирк нельзя пропускать)
+18
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+18
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FaithDevotion
Ответ Nastra
Хочу его увидеть в Торонто. Такой цирк нельзя пропускать)
А как же Эдмонтон? Линия обороны Карлссон-Нёрс-Бушард - вообще же чудесно. Скиннер, правда, сопьётся, но как тут без жертв
+7
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+7
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FaithDevotion
Ответ Улугбек Бербендыков
Шутки шутками, но Эрик провел мощнейший сезон. Когда там защитники набирали 100 очков последний раз? В начале 90х? Похоже, травмы залечил и снова может показывать лучшую версию себя. Любой команде претенденту бы пригодился. И что такого циокового в Торонто? Думаю, усилил бы их очень прилично. Должно и Торонто попереть уже наконец.
Это всё выдающийся результат, но причина шуток не в 100 очках, а в том, что позиция у Эрика защитник. И именно несоответствие названия позиции и игры Эрика в обороне эти шутки вызвает
+4
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АРХАТ
Акулы: "Вы хотите действующего Норисмена с 30% скидкой, ну тогда парочку пиков 1 раунда положите в конвертик")
+2
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Дима Миронов
Ответ FaithDevotion
А как же Эдмонтон? Линия обороны Карлссон-Нёрс-Бушард - вообще же чудесно. Скиннер, правда, сопьётся, но как тут без жертв
да и в Каролине будет прикольно Бёрнс,Карлсон,Орлов)
+2
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Антон
5 эре
+1
0
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Улугбек Бербендыков
Шутки шутками, но Эрик провел мощнейший сезон. Когда там защитники набирали 100 очков последний раз? В начале 90х?
Похоже, травмы залечил и снова может показывать лучшую версию себя. Любой команде претенденту бы пригодился. И что такого циокового в Торонто? Думаю, усилил бы их очень прилично. Должно и Торонто попереть уже наконец.
+3
-2
+1
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vdksjs
Совсем недавно были новости, что Шаркс готовы удержать 3 из 11 миллионов кэпхита. Прилично больше 20% и не сильно далеко от 30%, так что речь и идет о 3-3.5 млн, они же сами выразили готовность к этому шагу.
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k.vlad
Люблю этого полузащитника!(никое это не защитник!)) ) Здесь меня любят минусить за него))), но у меня есть соратники!)))
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Maxim Shumov
Торонто должны его взять, без вариантов. Будут чашку лет 5 подряд брать
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