Карлссон подтвердил переговоры с «Питтсбургом», «Каролиной», «Торонто» и «Сиэтлом»
Эрик Карлссон подтвердил личные переговоры с четырьмя клубами НХЛ.
Защитник «Сан-Хосе» сообщил, что разговаривал о возможном переходе с представителями «Питтсбурга», «Каролины», «Торонто» и «Сиэтла».
Напомним, что Эрик Карлссон попросил «Шаркс» обменять его в команду, которая входит в число претендентов на Кубок Стэнли.
Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
5 комментариев