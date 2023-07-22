Карлссон подтвердил переговоры с «Питтсбургом», «Каролиной», «Торонто» и «Сиэтлом»

Теги возможные переходы Питтсбург Торонто Сан-Хосе Эрик Карлссон Сиэтл Хоккей

Эрик Карлссон подтвердил личные переговоры с четырьмя клубами НХЛ.

Защитник «Сан-Хосе» сообщил, что разговаривал о возможном переходе с представителями «Питтсбурга», «Каролины», «Торонто» и «Сиэтла».

Напомним, что Эрик Карлссон попросил «Шаркс» обменять его в команду, которая входит в число претендентов на Кубок Стэнли.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

5 комментариев

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Strannix
Сиэтл единственный адекватный вариант
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Strannix
А Торонто куда лезет?
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Камаз Отходов
Чёрная метка. Выбирает кого потопить.
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Serge Vendino
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