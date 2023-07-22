Карлссон подтвердил переговоры с «Питтсбургом», «Каролиной», «Торонто» и «Сиэтлом»

Эрик Карлссон подтвердил личные переговоры с четырьмя клубами НХЛ.

Защитник « » сообщил, что разговаривал о возможном переходе с представителями « », «Каролины», « » и « ».

Напомним, что попросил «Шаркс» обменять его в команду, которая входит в число претендентов на Кубок Стэнли.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.