Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Не хочу бежать впереди паровоза, но все идет по плану. Процесс на финишной прямой»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Брендан Лайпсик натурализация Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Процесс получения гражданства РФ Бреннаном Менеллом находится на финишной прямой.

Об этом сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

– В каком ключе продвигается история с получением российского паспорта Менеллом? Есть ли там новые подвижки?

– Не хочу бежать впереди паровоза. Но все идет по плану. Так, как мы и задумывали. Процесс запущен и находится на финишной прямой.

– Канадский форвард СКА Брендан Лайпсик сейчас решил последовать по стопам Менелла и также стать россиянином. Вы чувствуете, что задали новый тренд в лиге?

– (Смеется). Будет приятно, если мы действительно задали такой тренд.

Не буду вдаваться в конкретику, но скажу лишь, что на меня выходили руководители еще нескольких клубов КХЛ, спрашивая о нюансах организации данного процесса. Поэтому, может быть, сейчас еще будут появляться новости на эту тему, – сказал Сопин.

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