Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Не хочу бежать впереди паровоза, но все идет по плану. Процесс на финишной прямой»

Процесс получения гражданства РФ Бреннаном Менеллом находится на финишной прямой.

Об этом сообщил спортивный директор « » .

– В каком ключе продвигается история с получением российского паспорта ? Есть ли там новые подвижки?

– Не хочу бежать впереди паровоза. Но все идет по плану. Так, как мы и задумывали. Процесс запущен и находится на финишной прямой.

– Канадский форвард СКА Брендан Лайпсик сейчас решил последовать по стопам Менелла и также стать россиянином. Вы чувствуете, что задали новый тренд в лиге?

– (Смеется). Будет приятно, если мы действительно задали такой тренд.

Не буду вдаваться в конкретику, но скажу лишь, что на меня выходили руководители еще нескольких клубов КХЛ, спрашивая о нюансах организации данного процесса. Поэтому, может быть, сейчас еще будут появляться новости на эту тему, – сказал Сопин.

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