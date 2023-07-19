«Динамо» не будет переподписывать соглашение с Ожигановым: «Сохранение контракта было одним из его условий при переходе в клуб»

Теги СКА Алексей Сопин КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Чемпионат.com Хоккей

Директор «Динамо» прокомментировал переход Игоря Ожиганова.

– На ваш взгляд, этот обмен можно сравнить со сделкой с «Ак Барсом», когда из «Динамо» уходили Войнов и Шипачев? Только теперь вы сами уже находились в роли «Ак Барса», понимая, что СКА в сложившейся у них ситуации так или иначе все равно будет вынужден расстаться с Ожигановым, а значит, и переплачивать за ценный актив не было особого смысла.

– В принципе вы правы, и эти ситуации на самом деле похожи. Все дело в том, что взрослые, состоявшиеся, известные хоккеисты обладают контрактами, в которые включен пункт о запрете на обмен. Поэтому определенная схожесть в этом плане действительно присутствовала.

У Игоря со СКА был подписан долгосрочный контракт с запретом на обмен, поэтому мы не хотели торопиться, а хотели посмотреть, к чему в итоге придет вся эта ситуация и какие варианты могут появиться.

– Информация об условиях прежнего контракта Игоря с армейским клубом – это секрет Полишинеля. Что вы планируете делать с этим соглашением – будет ли осуществлено переподписание на новые условия?

– Не будет. Сохранение контракта было одним из условий хоккеиста при переходе в «Динамо». И мы изначально шли на эти условия.

– То есть защитник Игорь Ожиганов стал игроком московского «Динамо» на следующие три сезона?

– Да. Его контракт рассчитан до 2026 года, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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1 комментарий

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Кеша
Интересно , были ли еще клубы , которые были готовы за 10 тысяч рублей повесить на себя контракт защитника с зарплатой 65 млн ?
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