Директор «Динамо» о Гусеве: «Не сказал бы, что были супертяжелые переговоры. Определенные нюансы возникали, но мы их героически преодолевали»

Директор «Динамо» высказался о подписании форварда Никиты Гусева.

– Как вам удалось договориться с одним из самых статусных игроков за всю историю лиги?

– Я бы не сказал, что у нас были супертяжелые переговоры с Никитой. Определенные нюансы постоянно возникали, но мы их героически преодолевали вместе с Никитой и его представителями. В итоге сумели найти компромисс по всем ключевым вопросам. Где-то Никита пошел нам навстречу, где-то мы уступили ему.

В результате родился совместный симбиоз, приведший к заключению контракта. Мы были настроены и нацелены на подписание Гусева, и все сложилось хорошо для нас.

– Вы с самого начала верили, что подписать Гусева будет реально для «Динамо»? Или изначально просто тестировали этот вариант?

– Изучали и анализировали всю ситуацию. Когда возник вариант с Никитой, мы сразу же пообщались с тренерским штабом и руководителями нашего клуба. Решили, что он высококлассный мастер, который очень сильно пригодился бы нам в составе. Поэтому очень рано приступили к общению.

Никита брал некоторую паузу для себя, смотрел, появятся ли варианты в НХЛ. Но переговоры шли продуктивно, потому что обе стороны делали шаги навстречу друг другу. Поэтому все и разрешилось благополучным образом, – сказал спортивный директор « » .