Юдин о Гусеве в «Динамо»: «Лучшие годы Никиты позади. У него была мечта попасть в НХЛ, сейчас она разрушена. Мотивация не та»
Александр Юдин считает, что лучшие годы Никиты Гусева позади.
Ранее стало известно, что форвард перешел в «Динамо».
«Хотелось бы ошибиться, но лучшие годы Никиты Гусева позади. Понимаю радость болельщиков «Динамо», но стоит признать: у Никиты была мечта попасть в НХЛ. Сейчас она разрушена. Мотивация будет не та.
К тому же он вряд ли подойдет под стиль Кудашова. Возможно, он будет набирать очки в большинстве, но в равных составах, а особенно в плей-офф, он уже не будет грозной единицей», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.
Мнение Юдина, как всегда, малоадекватное, но он не говорил, что Гусь не смог в НХЛ из-за нехватки мотивации.