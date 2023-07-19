Юдин о Гусеве в «Динамо»: «Лучшие годы Никиты позади. У него была мечта попасть в НХЛ, сейчас она разрушена. Мотивация не та»

Александр Юдин считает, что лучшие годы Никиты Гусева позади.

Ранее стало известно, что форвард перешел в «Динамо».

«Хотелось бы ошибиться, но лучшие годы позади. Понимаю радость болельщиков « », но стоит признать: у Никиты была мечта попасть в . Сейчас она разрушена. Мотивация будет не та.

К тому же он вряд ли подойдет под стиль . Возможно, он будет набирать очки в большинстве, но в равных составах, а особенно в плей-офф, он уже не будет грозной единицей», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.