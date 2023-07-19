Юдин о Гусеве в «Динамо»: «Лучшие годы Никиты позади. У него была мечта попасть в НХЛ, сейчас она разрушена. Мотивация не та»

Теги Алексей Кудашов НХЛ Александр Юдин КХЛ Никита Гусев Динамо Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин считает, что лучшие годы Никиты Гусева позади.

Ранее стало известно, что форвард перешел в «Динамо».

«Хотелось бы ошибиться, но лучшие годы Никиты Гусева позади. Понимаю радость болельщиков «Динамо», но стоит признать: у Никиты была мечта попасть в НХЛ. Сейчас она разрушена. Мотивация будет не та.

К тому же он вряд ли подойдет под стиль Кудашова. Возможно, он будет набирать очки в большинстве, но в равных составах, а особенно в плей-офф, он уже не будет грозной единицей», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.

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6 комментариев

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Антон Некрасов
Ну был бы Гусев также в ска , хуюдин восхвалял бы
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Beerfanidi
А то Кудашов слепой и не понимает, какого хоккеиста он желал видеть в своей команде))
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Sever12
просто не надо было сидеть в СКА, после Югры год ну два максимум и надо было ехать, тогда шанс был, а так он в СКА просто перестал рости, так как там просто супер состав был, играя таким составом для команды просто небыло конкуренции в КХЛ и игрокам не надо было выкладываться что бы достигать результат, на одном коньке весь сезон, это доказывает даже игра сборной где мы в последний момент ушли от позора.
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Андрей Королёнок
А у кого, тогда в лиге есть мотивация? Не был бы Гусев уверен в себе, не подписал бы такой контракт, где основной интерес в бонусах.
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Vadoniy
Ответ Alex Redskin
мотивация не та 😂😂, не смог , так и говори
Ты что-то всё перепутал. В НХЛ не смог - это сказано в словах "сейчас эта мечта разрушена". А мотивация не та - это про "лучшие годы позади" и что Гусь не будет грозной единицей.
Мнение Юдина, как всегда, малоадекватное, но он не говорил, что Гусь не смог в НХЛ из-за нехватки мотивации.
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