«Лада» подписала контракты с Попугаевым и еще тремя игроками, перешедшими после обмена со СКА

«Лада» заключила контракты с четырьмя бывшими игроками СКА.

Клуб подписал соглашения с , , Павлом Колтыгиным и .

Защитник Грязнов в прошлом сезоне провел восемь игр за СКА в , не набрав ни одного балла за результативность, а также 29 игр за «СКА-Неву» в ВХЛ, в которых заработал 9 (3+6) очков. Соглашение с Грязновым рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

Защитник Калабушкин в предыдущем сезоне играл за «СКА-Неву», за 44 матча заработал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+1». С Калабушкиным заключен двусторонний контракт сроком на два года.

Нападающий Колтыгин на протяжении трех лет представлял систему СКА. В сезоне-2022/2023 он принял участие в 17 матчах «СКА-Невы» в ВХЛ, набрав 6 (2+4) очков, а также провел 11 матчей в КХЛ и отметился одной голевой передачей. Контракт с Колтыгиным рассчитан на два года и является двусторонним.

Нападающий Попугаев начинал прошлый сезон в «Сочи», но затем перешел в СКА. Суммарно за обе команды форвард провел 55 матчей в КХЛ и заработал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+9». Соглашение с Попугаевым носит односторонний характер и рассчитано на два года.