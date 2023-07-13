Фазлеев, Демидов, Лисов, Алексеев, Ромаев и Давыдкин подписали пробные контракты с «Ладой»

Шесть хоккеистов подписали пробные контракты с «Ладой».

Предсезонную подготовку с клубом пройдут защитники , и нападающие Андрей Алексеев, Артем Давыдкин, , .

Демидов прошлый сезон начинал в «Северстали» и отметившился одной голевой передачей в семи играх регулярного чемпионата , затем перебрался в «Зауралье» – за 32 матча в ВХЛ защитник заработал 5 (1+4) баллов за результативность.

Лисов в ходе сезона-2022/2023 сыграл 5 матчей за «Витязь» без набранных очков, после этого защитник выступал в ВХЛ – за «Рязань-ВДВ» и АКМ, проведя в общей сложности 36 игр и набрав 10 (3+7) очков.

Алексеев в прошедшем сезоне принял участие в трех матчах «Амура» в КХЛ, но не заработал очков, а также провел 9 игр за «Кузню» в ВХЛ – по итогам этих встреч нападающий заработал 2 (0+2) балла за результативность.

Давыдкин на протяжении всего прошлого сезона играл за «Юнисон-Москва» из Первенства НМХЛ и в общей сложности набрал 34 (17+17) очка за 46 матчей при показателе полезности « плюс 9».

Ромаев ранее выступал за молодежные команды «Русские Витязи» и «Сибирские Снайперы», а также за «Южный Урал», «Сибирь» и «Сочи». Сезон-2022/2023 нападающий пропустил по состоянию здоровья.

Фазлеев на протяжении последних лет играл в ВХЛ – в прошлом сезоне форвард провел 32 матча за «Нефтяник» и заработал 6 (3+3) очков, пропустив заключительную часть чемпионата из-за травмы.