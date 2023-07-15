«Лада» заключила пробный контракт с форвардом Сафиным. Его задрафтовал «Эдмонтон» в 2017-м

«Лада» заключила пробный контракт с нападающим Остапом Сафиным.

С 2017 по 2022 год форвард выступал в Северной Америке. В 2017-м «Эдмонтон» выбрал его в четвертом раунде драфта НХЛ под общим номером 115.

В прошлом сезоне Остап играл в Чехии и провел 43 поединка за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при полезности «+5».

Отметим, что Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборные Чехии. Он родился в Праге.