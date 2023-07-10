«Лада» представила альтернативный логотип клуба и новую эмблему талисмана – филина

«Лада» презентовала альтернативный логотип команды.

«В честь возвращения «Лады» в принято решение внести несколько новшеств в визуальный стиль клуба.

Мы рады представить альтернативный логотип хоккейного клуба « », а также обновленный логотип нашего талисмана – филина, ставшего еще более брутальным, мощным, бесстрашным и грозным для соперников», – говорится в сообщении клуба.

Фото: телеграм-канал «Лады»