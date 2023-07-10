«Лада» представила альтернативный логотип клуба и новую эмблему талисмана – филина

Теги Лада фото КХЛ стиль Хоккей

«Лада» презентовала альтернативный логотип команды.

«В честь возвращения «Лады» в КХЛ принято решение внести несколько новшеств в визуальный стиль клуба.

Мы рады представить альтернативный логотип хоккейного клуба «Лада», а также обновленный логотип нашего талисмана – филина, ставшего еще более брутальным, мощным, бесстрашным и грозным для соперников», – говорится в сообщении клуба.

Фото: телеграм-канал «Лады»

8 комментариев

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Владимири Йолкиннен
талисманом должен быть Ротан
+16
-5
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Hola Hola
Типа, Авангард теперь не единственные птицы в лиге?
+3
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artpal
Ответ Владимири Йолкиннен
талисманом должен быть Ротан
Так клюв его, все сходится
+3
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hemsky
А где L - Ладья?
+3
-2
+1
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Алексей Дольский
А где звезда в логотипе?)
+1
-1
0
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Руслан Х
Ответ Владимири Йолкиннен
талисманом должен быть Ротан
А как зовут филина?🤷🏻‍♂️
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