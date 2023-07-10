«Лада» представила альтернативный логотип клуба и новую эмблему талисмана – филина
«Лада» презентовала альтернативный логотип команды.
«В честь возвращения «Лады» в КХЛ принято решение внести несколько новшеств в визуальный стиль клуба.
Мы рады представить альтернативный логотип хоккейного клуба «Лада», а также обновленный логотип нашего талисмана – филина, ставшего еще более брутальным, мощным, бесстрашным и грозным для соперников», – говорится в сообщении клуба.
Фото: телеграм-канал «Лады»
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