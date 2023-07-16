Федотов завтра ответит на вопросы журналистов о переходе в ЦСКА. Есмантович не примет участие во встрече со СМИ

ЦСКА сообщил о пресс-конференции по теме перехода Ивана Федотова.

Пресс-конференции состоится в понедельник, 17 июля, в 13:00 по московскому времени.

На вопросы представителей СМИ ответят вратарь Иван Федотов и главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Таким образом, президент ЦСКА Игорь Есмантович не примет участие в общении с журналистами.

8 июля ЦСКА официально объявил о переходе голкипера. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».