Федотов завтра ответит на вопросы журналистов о переходе в ЦСКА. Есмантович не примет участие во встрече со СМИ

Теги ЦСКА Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

ЦСКА сообщил о пресс-конференции по теме перехода Ивана Федотова.

Пресс-конференции состоится в понедельник, 17 июля, в 13:00 по московскому времени.

На вопросы представителей СМИ ответят вратарь Иван Федотов и главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Таким образом, президент ЦСКА Игорь Есмантович не примет участие в общении с журналистами.

8 июля ЦСКА официально объявил о переходе голкипера. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

3 комментария

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Clever_mind
Некогда ему прийти.Талмуд до конца не дочитан и стена плача ещё на стадии фундамента
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Костя Кот
есматович - #######
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Maxim Shumov
Наверняка, будет говорить по методичке , выданной Есмантовичем: Я счастлив вернуться в цску, я очень благодарен…
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