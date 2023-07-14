Ротенберг сообщил, что Герман Титов возглавит молодежку СКА в Красногорске: «В штаб вошли сильные специалисты с большим опытом в развитии молодых»

Теги СКА КХЛ МХЛ Герман Титов Роман Ротенберг СКА-Варяги Хоккей

Герман Титов назначен главным тренером команды «Академия СКА-Юниор».

«Самое время представить тренерский штаб команды МХЛ «Академия СКА-Юниор», которая будет выступать в Красногорске.

Команда МХЛ – первый шаг для молодых игроков на пути во взрослый хоккей и очень важно, чтобы все аспекты становления хоккеиста, его гармоничное развитие, дальнейший прогресс соответствовали самому высокому уровню.

В тренерский штаб «Академии СКА-Юниор» вошли сильные хоккейные специалисты, имеющие большой опыт в развитии и становлении молодых игроков. Для нас очень важна коммуникация внутри всей клубной системы.

Конечно же, и я, и другие тренеры основной команды будем курировать все процессы в «Академии СКА-Юниор», как делаем это всегда во всех командах.

Команду возглавит Герман Михайлович Титов – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады и чемпион мира, имеющий десятилетний опыт работы в КХЛ.

Старшим тренером команды назначен Антон Андреевич Кадейкин, входивший в тренерский штаб СКА-1946, а также возглавлявший команду «СКА-Варяги» в сезоне-2022/23.

Тренером команды станет Александр Александрович Павлов – воспитанник петербургского хоккея, серебряный и бронзовый призер Первенства России.

За общую физическую подготовку команды будет отвечать Дмитрий Чалышев, имеющий богатый опыт работы с нашей «молодежкой». Удачи в сезоне!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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2 комментария

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Dundee
Рома, прохавал бы с низов. Добился, доказал. Вопросов бы не было. А так, ты ноль, кучерявый мальчик, который один из первых, когда власть сменится. Никтошка
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Strannix
А кто из этих сильных специалистов хоть кто-то воспитал?
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